礁溪晶泉丰旅下殺優惠來了！堪稱礁溪最強溫泉飯店之一的礁溪晶泉丰旅推出「2024夏季線上旅展」，主打6,600元一券兩種玩法，兩人可以入住雅緻客房享「溫泉蕃茄壽喜燒放題」加日式自助早餐、一家四口入住的泉思家庭套房加日式自助早餐。此外，更加碼推出3200元含壽喜燒放題的雙人湯屋券、泡好泡滿還可以吃到飽。







礁溪晶泉丰旅表示，此次主打「一個價格、兩種選擇」下殺優惠通用住宿券，其中使用通用住宿券入住「家庭套房一泊一食」專案者，可以四位同行、入住兩中床的寬敞套房，並在隔日享用與米其林綠星餐廳—小小樹食聯名的輕日式自助早餐，結合在地小農蔬菜、當令美味食材，讓餐食體驗更加永續與健康。套房內另備有專屬半露天景觀湯池，不出房門即可獨享碳酸氫鈉美人湯泉的極致體驗，頂樓露天溫泉泳池白天可以遠眺龜山島美景，夜間則可在滿天星斗下觀賞星空電影院，盡享身心靈放鬆的溫泉鄉之旅。







此外，「雅緻雙人客房一泊二食」專案者，可於飯店內三燔礁溪日式鍋物料理餐廳享用主廚團隊以「食材零里程」理念設計，並榮獲2023宜蘭勁好TOP10 好食大獎，百分之百以當地食蔬入菜的「溫泉蕃茄壽喜燒放題」。主廚特別於壽喜燒的醬汁中加入礁溪時令溫泉番茄及黑柿蕃茄一同烹煮，並以宜蘭特有的紅露酒提味，入口清爽酸甜、淡雅的酒香迷人。壽喜燒的涮料備有礁溪溫泉空心菜、礁溪溫泉絲瓜、礁溪溫泉筊白筍，三星蔥、大同高冷大白菜、南澳段木香菇等食材，無限量點用的肉品也特別選用宜蘭當地的噶瑪蘭豬梅花及豚腹肉，是到訪旅人不容錯過的美味亮點。



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礁溪晶泉丰旅2024夏季線上旅展「通用住宿券」每張6600元

活動期間：6/28至7/15

優惠內容：

1、可選擇雙人入住「雅緻客房一泊二食」，含溫泉蕃茄壽喜燒放題晚餐。

2、可選擇四人入住「泉思家庭套房一泊一食」，翌日享用與榮獲米其林綠星肯定的小小樹食聯名的輕日式自助早餐。

礁溪晶泉丰旅

地址：262262 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路67號

專線：02-7735-5005

官網：www.silksspring.com

