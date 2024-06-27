為了讓國旅更簡單、品嚐美食更容易，雲朗觀光於7/1至7/15推出線上旅展，君品酒店茶苑頂級10盎司牛排雙人套餐券每張1,699元，平均一人不到850元的優惠即可品嚐頂級牛排套餐。年年熱銷的雲朗聯合住宿券2,200元起，使用五張就能入住雲品溫泉酒店尊榮山景客房一晚，含兩客自助晚餐及翌日早餐。
對於美食家來說，君品酒店的餐券一定不能錯過，其中「茶苑10盎司牛排雙人套餐券」，售價1,699元，平均一人不到850元，即可享用「頂級牛排10盎司」套餐及主廚例湯、手工麵包、主廚精選甜點、花園沙拉等多道經典料理，每日限量100張。而「茶苑加拿大活龍蝦單人套餐券」，同樣能品嚐到豐富的沙拉、例湯及甜點等套餐全品項，主餐為鮮甜彈牙的「加拿大活龍蝦」乙隻，每人1,899元。
此外，翰品高雄港都茶樓推出線上旅展獨賣的雙饗券，每張1,599元，可選擇3人份港點套餐或烤鴨饗宴，平假日皆可使用，無須額外加價。港點套餐菜色有燒臘滷味(油雞/燒鴨)2選1、茶樓點心(大點4份、中點3份、小點2份)、蠔油芥藍、蝦仁腸粉等，烤鴨饗宴則可以嘗到港都片皮鴨、明爐燒鴨腿、栗子芋頭鴨煲、雪菜鴨米粉湯等，適合與家人朋友一同享用，原價2,480元，約6.4折。
還有超人氣的雲朗聯合住宿券每張2,200元，可在集團旗下君品、雲品、翰品、兆品、品文旅使用，持券1張可以2人入住翰品酒店新莊、高雄或兆品酒店嘉義基本房型，加價400元能2人入住品文旅礁溪文漾家庭房；持券2張入住翰品高雄雙人豪華套房、兆品嘉義雙人和式房，另也為家庭客群推出4人入住翰品酒店新莊豪華家庭房，加價400元可享2人入住品文旅礁溪樂旅小閣樓並加贈2位12歲以下孩童免費入住。
最後，還有台東紅葉谷綠能溫泉園區推出的泡湯優惠套券，每套5張加贈1張共1,890元，可享天然暖泉、Spa池、冷泉遊戲區、戶外遊戲區設施。以及Vantel露營車與溪頭生態露營區「蟬說」攜手合作的車泊體驗券，平日雙人兩天一夜含營地每張5,200元。
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2024雲朗觀光夏季線上旅展
官網：https://www.ldchotels.com/zh-hant/