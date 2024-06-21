大稻埕夏日煙火回來了！每年夏天，就是台北人耍浪漫的重要時刻，在大稻埕碼頭施放絢爛煙火秀為七夕情人節增添不少浪漫氛圍，更在去年起升級為「大稻埕夏日節」，長達近一個月的夏日祭典確定將在7/17~8/10登場，共有4場高空煙火秀、5場演唱會和美食市集，讓台北人在夏日夜晚漫步在碼頭旁吃美食、聽音樂、看花火，超愜意。







長達25天的「2024大稻埕夏日節」即將在7/17正式點亮台北夜空，將在7/17、7/24、7/31、8/10每週三晚上8點施放300秒絢爛的高空煙火，每次煙火主題、設計皆不同，讓人每週到訪都能看到不一樣的美。其中，最後一場8/10恰逢七夕情人節，不僅延長變成480秒煙火，更擴大煙火施放面寬至700公尺以上，震撼度加倍。同時也呼應臺北建城140週年，特別設計「Taipei 140」 飛字煙火，精彩絕倫。







除了煙火秀之外，每週三也將邀請人氣歌手、樂團免費展演，包括宝島材料行、阿橘Ahh G、金曲入圍演唱組合Limi、民謠雙男聲樂團 Theseus 忒修斯、新世代療癒創作雙人組合南西肯恩、金曲新人入圍歌手李浩瑋Howard Lee、超人氣樂團芒果醬Mango Jump及亞洲天團玖壹壹feat.葛西瓦等輪番現場，揪台北人一起嗨起來。





2024大稻埕夏日節

活動時間：2024/7/17~2024/8/10

地點：大稻埕碼頭(延平河濱公園3-5號水門)

主題煙火施放時間：每週三7/17、7/24、7/31、8/10晚上8點在大稻埕碼頭施放。



2024大稻埕夏日節卡司完整名單

7/17(三)橘色音樂材料行

培特、Ken Deng 肯鄧、宝島材料行、阿橘 Ahh G



7/24(三)戀上臺北的天氣

嚴梵 Fan Yen、蔡題謙、王欣茹、林昱君



7/31(三)知足常樂青少年

鄒序、夢遊旅人、憂憂、公館青少年



8/3(六)經典情歌音樂會

鄭美唸歌團、林希子、凃佩岑、陳宏銘



8/10(六)愛在花火燦爛時

禪波 ZENBØ、羅莎莎、黃祝賢儒、沒有才能、就以斯 JOYCE、Limi、Theseus 忒修斯、南西肯恩、李浩瑋 Howard Lee、芒果醬 Mango Jump、玖壹壹 feat.葛西瓦