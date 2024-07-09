咖啡控最熟悉的「三角窗咖啡廳」伯朗咖啡，是許多咖啡控喝下午茶、上班族開會吃午餐、學生念書寫報告的口袋名單。這次伯朗咖啡特別把門市升級，在松江南京打造第一間概念店，裝潢設計、菜單通通更新，並且維持以往的不限時、有插座、無低消，要成為網美「跑咖、打卡IG」的新歡。



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為了讓咖啡廳更年輕、更有生活感，伯朗咖啡特別打造升級版「南京概念店」，花費近半年時間把店面翻新，在7/1起對外試營運。全新的店面採用淺色系裝潢，搭配大面積的玻璃窗，以及圓形沙發、單人座位等滿足不同需求，部分座位也搭配插座，不論是來開會、喝下午茶，還是來看書、工作都能滿足。







三層樓的「伯朗咖啡南京概念店」，一樓新設計半開放式的吧台，可以看見餐點製作、咖啡手沖的過程，還有每天更換的甜點菜單，以及全新設計的伯朗咖啡周邊小物，通通一次滿足。此外二樓座位區採圓形沙發、以及熱帶植栽設計，打造休閒度假感；三樓則以交誼廳為概念，設置彩色低沙發，讓人放鬆的喝咖啡聊是非。





伯朗咖啡南京概念店

在菜單上，伯朗咖啡概念店提供早午餐全天供應，還有三明治、鹹派輕食、義大利麵、沙拉等品項，從早午餐吃到午餐、晚餐都可以。其中特別推薦澎派系「肉食大早餐」太陽蛋、酸種麵包、火腿、沙拉、優格一次滿足，另一款「燻鮭魚酪梨酸種麵包」也超適合早午餐開吃。甜點則推薦大人味威士忌布丁、巴斯克蛋糕，通通只在概念店吃得到。針對咖啡品項，伯朗咖啡特別與同集團「噶瑪蘭威士忌」合作，使用威士忌的酒桶、放入不同的單一品種精品咖啡豆進行熟成，打造出有濃烈酒香、但完全0酒精的「桶陳咖啡」。桶陳咖啡系列有3種咖啡豆，搭配雪莉桶、波本桶和葡萄酒桶三種風味，除了提供外帶濾掛咖啡、冷萃咖啡之外，門市內用也可享有「桶陳三重奏」喝法，再冷萃咖啡附上冰塊、牛奶，用威士忌品酒杯喝起來，更有儀式感。這次伯朗咖啡南京概念店位於南京東路、建國北路口三角窗，自7/1起試營運，營業時間從早上7:30至下午5點，未來正式開幕後營業時間會延長至晚間9點，讓松江南京上班族、學生，或是想跑咖、拍IG的網美們，通通準時先朝聖。

地址：台北市中山區南京東路二段218號

電話：02-2516-7669