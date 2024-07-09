台灣東部，一直以其豐富多樣的自然景觀和農產品聞名，特別是花蓮。不幸地，4月初的強震對花蓮造成了嚴重的影響。為了支援花蓮的復甦，農遊超市將參加於7月12日至15日在台北世貿一館登場的「台北國際夏季旅展」，推出一系列振興花東觀光的農遊活動，透過吸引更多粉絲參與，帶動地方經濟的快速恢復。
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此次農遊超市在夏季旅展中，不僅展示花東的美景和農產，更提出「友好花東十大農遊路線推薦」，其中包括賞鯨行程、漁農業體驗、植物療癒、食農體驗等多元活動，讓粉絲能深入體驗花東地區的自然與文化。此外，活動還包括部落之旅、田園美食和農莊住宿，讓參與者能全方位感受花蓮及台東的獨有魅力。
為了吸引更多粉絲參與，農遊超市在旅展期間推出多重購物優惠。只要購買任一花蓮或台東遊程，即享滿$1000送$200農遊現金券、滿$2000送$400農遊現金券、滿$3000送$600農遊現金券，贈送無上限，買越多送越多，並有機會獲得價值高達1280元的特色禮品。此外，粉絲在旅展期間還有機會獲得限量的「農遊超市x小高潮色計事務所」聯名台式熱炒杯，增加購物的樂趣。
為進一步推動花蓮地區的農業和觀光產業，農業部推出了「從心出花2.0-花蓮振興農粉幣方案」。自7月1日至10月31日期間，只要註冊成為農業易遊網會員並成功開啟GPS定位，即可輕鬆兌換價值250元的農粉幣，總額達70萬張。透過這些具體措施，農遊超市與農業部共同努力，期待通過實際行動促進花蓮的經濟復甦。
台北國際夏季旅展
活動期間：2024/07/12-07/15
活動地點：台北世貿一館
農遊超市攤位：B630