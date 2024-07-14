CAFE ACME於台中勤美誠品綠園道開設新門店，這是繼台北101之後的第二次跨縣市擴展。新店在設計上以藝術家工作室為靈感，提供一個挑高舒適並結合藝術氛圍的咖啡空間。台中勤美店不僅靠近台中第一間洲際酒店，還鄰近未來的勤美術館，周遭環境融合了人文藝術與綠意。



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CAFE ACME Taichung 勤美店特別引進了台北酒吧品牌Carrot，創造「早C晚A」的全新體驗。Carrot以獨特的幽默風格與蔬果為基底的特色調酒聞名，例如「CARROT YOU OUT 紅蘿蔔」、「BITTER BEE 苦瓜」和「ENSUI MOJITO 香菜」，讓咖啡控在品嘗美味咖啡的同時，也能享受創意無限的調酒。







除了經典咖啡與酒品，CAFE ACME Taichung 勤美店還帶來了多款台中門市獨家的早午餐選擇。咖啡控可在此品嘗到楓糖厚切培根奶油炒蛋酸麵包及香蕉卡士達泡芙餅禮盒等美食。每款料理都是店內廚師精心調配和烹飪，保證每一位顧客都能享受到最佳的用餐體驗。





此外，CAFE ACME Taichung 勤美店還推出了超可愛的馬克杯卡套吊飾，此限定商品結合了Carrot品牌的搶眼視覺元素。消費滿$500的咖啡控可以以優惠價$210加購這個特別的紀念品。無論是尋找早午餐的新選擇，還是希望在藝術氛圍中享受一杯好咖啡，CAFE ACME勤美店都是你不容錯過的新選擇。CAFE ACME Taichung 勤美地址：台中市西區公益路68號1樓西北側電話：(02)6617-0707 不可訂位，僅開放現場候位。