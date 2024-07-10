堪稱最強、最好吃的「脆皮鮮奶甜甜圈」，以獨家配方製作的升級版古早味脆皮甜甜圈，擄獲許多人的甜點胃，即便是開在小巷弄裡也要特別繞過去買來吃。這次，位於北車後站華陰街的分店貼出告示，將於10/1停止營業、搬家到東區忠孝復興附近，並祭出下殺10元脆皮鮮奶甜甜圈優惠，讓北車人紛紛要哭了、而東區櫃姐則是笑著等待「脆皮鮮奶甜甜圈」到來。







從晴光市場起家、到華陰街開設分店的「脆皮鮮奶甜甜圈」，是被冠上全台最好吃甜甜圈美譽，就算是艷陽日、暴雨天也要排隊等候，只為了吃到外脆內軟、還撒滿特製糖粉和奶粉，是一吃成主顧的排隊美食。重點是均一價只要25元，除了經典必吃原味甜甜圈之外，太晚來吃不到的包餡脆皮甜甜圈也是大家激推，有鮮奶紅豆包、鮮奶奶酥包、鮮奶芋頭包、鮮奶巧克力、脆皮番薯、脆皮酸菜等11種包餡口味。





▲圖片來源窩客島站內部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」。



如今，在華陰街門市貼出公告，將搬遷至東區忠孝復興站附近，於8/1開幕推出三大優惠，首五天推出「10元甜甜圈」下殺；8/5~8/31一顆15元；9月份則是便宜5元只要20元就能吃到最強脆皮鮮奶甜甜圈。優惠期間每人限購8個，超過數量以原價計算。而華陰街台北店則是將在10/1停止營業，之後不要再跑錯地方。



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脆皮鮮奶甜甜圈 台北店

地址：台北市大同區華陰街183號

注意事項：10/1起，華陰街門市停止營業。



脆皮鮮奶甜甜圈 東區店新地址

地址：台北市大安區忠孝東路三段216巷3弄12號(忠孝復興站)

優惠：

8/1~8/5 一顆10元

8/5~8/31 一顆15元

9月 一顆20元

一人限購8顆，超過維持原價25元



注意事項：

1、10/1起，華陰街門市停止營業。

2、其他門市無優惠。