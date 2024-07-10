全家霜淇淋買2送2寄冰優惠！為了歡慶全家app隨買跨店取週年慶，首波熱身優惠以店內人氣王「全家霜淇淋」為主角，祭出現上極少見的買2送2優惠，不僅可以寄冰、每人最多還能買2組，等於一次囤8支全家霜淇淋，於今晚19:11正式開賣，連續3天快閃限定，一定要動作快搶下單。





全家APP 隨買跨店取周年慶首波預熱活動於今日晚間19:11至7/12 限定，只要透過「全家」APP隨買跨店取，即可享有全家霜淇淋買2送2優惠，比起之前全家霜淇淋優惠僅限定實體門市、要一次領取而言，這次優惠方案不僅可以寄冰、還不限門市隨時都能換購，直接幫你實現個人霜淇淋自由。





除了全家霜淇淋推出優惠之外，自有品牌FamiCollection氣泡水、天然水 (610ML)、檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送4.0牛奶雪糕4款商品，也同步推出買1送1優惠，每位會員限購1組；還有「茶葉蛋11入102元」專屬71折優惠，每會員限購2組，兌換期限皆至九月底。



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全家APP 隨買跨店取周年慶首波預熱活動

活動日期：113/7/10 (三) 19:11-113/7/12 (五) 23:59

購買渠道：「全家」APP隨買跨店取

優惠項目：

(1)Fami!ce霜淇淋買二送二（每會員限購2組），兌換期限至113/8/6

(2)指定商品買一送一（每會員限購1組），兌換期限至113/9/30

FamiCollection 天然水 (610ML)、FamiCollection 氣泡水、FamiCollection 檸檬芭樂雪酪冰棒、牧場直送 4.0 牛奶雪糕

(3)茶葉蛋11入102元（每會員限購2組），兌換期限至113/9/30