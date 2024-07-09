台北可頌控嗨了！外酥內軟的可頌，無論早中晚來一顆都是超療癒的享受，然而近期從英國咖啡廳「巨無霸可頌」浪潮席捲歐美IG打卡牆，而韓國人氣咖啡廳「OUVERT SEOUL」也看準熱度迅速推出比臉還大、超巨型可頌，成為去韓國首爾、釜山必朝聖的咖啡廳。這次，首度跨出海外，預計將於7/19正式插旗台北國父紀念館周邊，台北可頌控不用飛韓國就能吃到。
▲圖片來源 OUVERT SEOUL 官方IG（以下同）。
在韓國首爾、釜山等地擁有7間分店的OUVERT SEOUL，將招牌可頌放大變成巨無霸可頌，比臉還大的可頌一開賣就成為必拍、必打卡的網紅美食。最特別的是「巨大可頌套餐」搭上鮮奶油卡布奇諾，將巨大可頌沾上擠滿鮮奶油的咖啡，一口咬下享受微微浸濕的口感、鮮奶油和咖啡的香甜，即便熱量爆表也要療癒吃一波。
超人氣韓國巨大可頌OUVERT SEOUL，預計將於7/19插旗捷運國父紀念館周邊，根據了解是由生活美學選物店UR LIVING引進的，繼信義區、中山站之後，再開全新台北光復店，從目前曝光的店面設計圖中，可以確定有大片落地窗座位區，在都市中為大家帶來短暫休憩的好去處，就等開幕後邀大家一起來探店。
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韓國巨大可頌 OUVERT SEOUL台北光復店
地址：台北市大安區光復南路308巷18號(UR LIVING 台北光復店)
開幕時間：預計2024/7/19
▲圖片為OUVERT SEOUL韓國店面。