有趣市集又發威！長期在圓山花博舉辦各種主題市集的「有趣市集」，在週末帶給台北人滿滿的樂趣。這次再度發揮有趣市集創意，推出香港美食為主題的「酒肉好友-跟著港覺走」，精選57攤港式美食、飲料等名店進駐，更將香港喝酒勝地「蘭桂坊」氛圍搬到現場，週末就來圓山逛市集、喝一杯微醺一下。







於7/13、7/14在圓山花博登場的香港美食市集「酒肉好友-跟著港覺走」，針對此次市集推出限定港式創意料理，俞煙·臺式炭推出特別版的「港式黯然銷魂飯」和「臺式串物」；美國人氣冰淇淋双聖SWENSEN's祭出限定版「凍華田脆酷力聖代」等。而經典港式甜點「楊枝甘露」也結合印度小吃變成「楊枝甘露印度脆球」，又或是小琉球名店海龜哺哺「楊枝甘露冰淇淋」。







經典港式小吃也少不了，榮獲米其林必比登推介的「媽咪雞蛋仔」、全手工製作「Rose菠蘿油」推出多款創新口味；東區新開的港式餐酒館「九鳥私館」不僅有環港調酒，還有叉燒串、燒賣、凍檸茶酒等選擇。微醺「蘭桂坊區」更是要在週末嗨一下，掌門精釀啤酒祭出限定版「凍檸茶口味精釀啤酒」，並再度和「海尼根星銀」聯手和其他美食攤販推出獨家組合優惠，一口美食、一口清爽系啤酒超過癮。





有趣市集「酒肉好友-跟著港覺走」活動資訊

活動日期：

2024/7/13 (六) 11:00 - 晚間22:00

2024/7/14 (日) 11:00 - 晚間20:00

活動地點：台北市中山區玉門街1號，圓山花博-花海廣場(圓山捷運1號出口)



有趣市集「酒肉好友-跟著港覺走」攤位資訊

