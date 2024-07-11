週末就是要逛市集！誠品生活松菸在本週末規劃「夏日熱Soul祭」，連續兩天邀請100間質感攤位快閃，從神秘的占卜塔羅、爆夯美食、到質感服飾等多元化的主題攤位通通有，更邀請金曲人氣歌手輪番獻唱，讓台北人的週末搭捷運到松菸逛市集、聽免費演唱會，累了還能走進誠品生活松菸吹冷氣、放鬆一下。
2天限定的「夏日出逃計畫」市集，在戶外廣場架設大型帳篷，集結百種風格品牌打造9大夏日舒壓主題，最不能錯過的就是10大人氣美食驚喜現身，有金山狂洗版的巨無霸芋圓「金山芋圓王」，古法製作的Q彈芋圓難得快閃台北市中心，一定要先打卡、發限動。被譽為行走珍奶博士「巴波黑糖」帶來現煮黑糖珍奶；新竹巷弄隱藏版「鉄燒餃子」煎到酥香的餃子皮超涮嘴，超多美食齊聚讓人從頭吃到尾超滿足。
除了療癒美食進駐之外，活動期間下午三點至晚間十點，特意請到全方位製作人歌手田亞霍、療癒創作男聲郭家瑋、金曲搖滾天后林曉培等人氣歌手接連出演，金曲等級的免費演唱會邊聽音樂、邊逛市集。7/14晚間八點還有被譽為顯化系小魔女的「九粒」以「愛粒嘛家己」伴大家於年中集氣冥想。同時，也規劃「花草系手作、石白水晶手鍊、乾燥花插花技藝」等9種放鬆主題課程。
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誠品生活松菸「夏日出逃計畫」市集活動
活動時間：2024/7/13-7/14
活動地點：誠品生活松菸
優惠：
1、7/13-7/14於誠品生活松菸B1消費即贈2、3樓150元電子券。
2、7/13-7/14成為誠品新會員，再抽挪威奮進號郵輪。
誠品生活松菸「夏日出逃計畫」演唱會卡司
活動時間：2024/7/13-7/14 每日15:00-22:00
表演歌手：全方位製作人歌手田亞霍、療癒創作男聲郭家瑋、金曲搖滾天后林曉培等。