貢寮海祭3天快閃限定！聽團仔準備嗨起來，一年一度北海岸最大盛事「貢寮海洋音樂祭」，確定將在7/19~7/21強勢回歸，連續3天在福隆海水浴場帶來超過十組卡司表演，更規劃維京風格美食市集、夏日打卡裝置藝術，讓大家週末衝貢寮聽音樂、逛市集。一旁2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」，更在貢寮音樂祭期間推出免費入場優惠，讓大家從白天玩到夜晚不停歇。







邁入第21個年頭的「貢寮國際海洋音樂祭」，秉持著「原創性」的獨立音樂、東北角在地化觀光特色、國際化音樂交流、免費展演和創造及孕育未來等五大核心精神，成為台灣獨立音樂搖籃，是聽團仔每年夏日都要衝貢寮嗨起來的重要活動。今年邀請麋先生、瑪莉咬凱利 、Burning Island 火燒島、八十八顆芭樂籽等14組人氣樂團現場，並於7/20當天進行海洋獨立音樂大賞決賽，經過選拔10強樂團爭奪最高榮耀「海洋大賞」。







現場除了獨立樂團的精采演出嗨翻天之外，還特意規劃極具風格的維京風市集等你來探索！市集裡不僅有古斯堪地那維亞的文化氛圍，還有LARP實境角色扮演遊戲，讓你彷彿穿越回維京時代。此外，現場還有各式各樣的美食和飲料，從清涼的冰品、燒烤到在地特色的石花凍，應有盡有。同時，更加碼結合一旁的「2024福隆國際沙雕藝術季」，在貢寮海洋音樂祭期間免費入場，千萬別錯過這場結合音樂、美食與藝術的夏日盛宴。



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貢寮國際海洋音樂祭

活動時間：2024/7/19~7/21

活動地點：福隆海水浴場 （新北市貢寮區福隆里福隆街40號）



貢寮國際海洋音樂祭 表演卡司

7/19(五)

瑪莉咬凱利 、Burning Island 火燒島、夕陽武士 Sunset Samurai、固定客GOODICK、icyball 冰球樂團、巴大雄



7/20(六)

TRASH、烏流 Kuroshio；海洋獨立音樂大賞 前十強參賽樂團：餵飽豬、兩棲人．Amphibious 、紛亂交錯 Find The Intersection、漫遊年代俱樂部 Wandering Age Club 、Slowing Oscillation 斯洛頻率、時不我予As Time Goes By 、Crazy Duke 瘋狂公爵、雨國 Kingdom of Rain 、SADOG 、DrunkMonk 撞克茫客



7/21(日)

NICOLAS CAGE FIGHTER 、、GOOFY STYLE 、麋先生 MIXER 、拍謝少年 Sorry Youth 、P!SCO 、八十八顆芭樂籽 88balaz



2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」

活動時間：即日起至10/13(日)

門票資訊：全票220元、優待票145元/人（3-12歲孩童）、敬老票110元/人（65歲以上旅客）

優惠活動：7/19~7/21貢寮國際海洋音樂祭期間，免費入場。