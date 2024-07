貢寮海祭3天快閃限定!聽團仔準備嗨起來,一年一度北海岸最大盛事「貢寮海洋音樂祭」,確定將在7/19~7/21強勢回歸,連續3天在福隆海水浴場帶來超過十組卡司表演,更規劃維京風格美食市集、夏日打卡裝置藝術,讓大家週末衝貢寮聽音樂、逛市集。一旁2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」,更在貢寮音樂祭期間推出免費入場優惠,讓大家從白天玩到夜晚不停歇。







邁入第21個年頭的「貢寮國際海洋音樂祭」,秉持著「原創性」的獨立音樂、東北角在地化觀光特色、國際化音樂交流、免費展演和創造及孕育未來等五大核心精神,成為台灣獨立音樂搖籃,是聽團仔每年夏日都要衝貢寮嗨起來的重要活動。今年邀請麋先生、瑪莉咬凱利 、Burning Island 火燒島、八十八顆芭樂籽等14組人氣樂團現場,並於7/20當天進行海洋獨立音樂大賞決賽,經過選拔10強樂團爭奪最高榮耀「海洋大賞」。







現場除了獨立樂團的精采演出嗨翻天之外,還特意規劃極具風格的維京風市集等你來探索!市集裡不僅有古斯堪地那維亞的文化氛圍,還有LARP實境角色扮演遊戲,讓你彷彿穿越回維京時代。此外,現場還有各式各樣的美食和飲料,從清涼的冰品、燒烤到在地特色的石花凍,應有盡有。同時,更加碼結合一旁的「2024福隆國際沙雕藝術季」,在貢寮海洋音樂祭期間免費入場,千萬別錯過這場結合音樂、美食與藝術的夏日盛宴。



推薦閱讀:新北5大貢寮海景免費拍!消暑系天然泳池、全台最東邊海岸線,衝東北角看海去。





貢寮國際海洋音樂祭

活動時間:2024/7/19~7/21

活動地點:福隆海水浴場 (新北市貢寮區福隆里福隆街40號)



貢寮國際海洋音樂祭 表演卡司

7/19(五)

瑪莉咬凱利 、Burning Island 火燒島、夕陽武士 Sunset Samurai、固定客GOODICK、icyball 冰球樂團、巴大雄



7/20(六)

TRASH、烏流 Kuroshio;海洋獨立音樂大賞 前十強參賽樂團:餵飽豬、兩棲人.Amphibious 、紛亂交錯 Find The Intersection、漫遊年代俱樂部 Wandering Age Club 、Slowing Oscillation 斯洛頻率、時不我予As Time Goes By 、Crazy Duke 瘋狂公爵、雨國 Kingdom of Rain 、SADOG 、DrunkMonk 撞克茫客



7/21(日)

NICOLAS CAGE FIGHTER 、、GOOFY STYLE 、麋先生 MIXER 、拍謝少年 Sorry Youth 、P!SCO 、八十八顆芭樂籽 88balaz



2024福隆國際沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」

活動時間:即日起至10/13(日)

門票資訊:全票220元、優待票145元/人(3-12歲孩童)、敬老票110元/人(65歲以上旅客)

優惠活動:7/19~7/21貢寮國際海洋音樂祭期間,免費入場。