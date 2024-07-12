中元節普渡買這個！「可以吃的金紙蛋糕」會不會太酷了？隨著中元節的腳步逼近，基隆50年老店「建興餅店」再出新招，推出了中元節限定「普渡好兄弟金紙蛋糕套組」超有創意，不僅外型逼真像金紙，還用蜂蜜和有機材料製作，口感細緻美味，讓大家拜拜後不用燒金紙，直接吃掉超環保；那當勞，買來送朋友當生日蛋糕也不是不可以，只怕你玩不起，現在就趕緊來筆記吧。







隨著中元節的到來，大家開始準備祭拜用的物品，希望藉此開運招財，而現在老餅舖也出新招，推出「可以吃吃的金紙蛋糕」，讓大家不只拜拜不用燒金紙，還能直接消化超環保。這次說到的，就是基隆這家擁有 54 年歷史的「建興餅店」，不過現在，台北的朋友們也能在台北東湖分店買到這款神奇的蛋糕。







「建興餅店」在三年前於捷運東湖站附近開設了分店，方便了台北的顧客。台北店面裝潢潔白，搭配木質色調，進入店內便能看到琳琅滿目的各式甜點。除了招牌金紙蛋糕外，他們的咖哩肉餅、布丁蛋糕和芋泥布蕾等台式甜點也是不容錯過的美味選擇。





建興餅店 東湖店

地址：台北市內湖區東湖路31-1號

營業時間：09:30–22:00

建興餅店 東湖店 推薦菜單

推薦菜單：

普渡好兄弟金紙蛋糕套組$600（包含普渡公金紙蛋糕、更衣金紙蛋糕、金元寶）

神明祭祀金紙蛋糕套組$450（包含財子壽金紙蛋糕、金元寶）