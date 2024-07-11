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239元吃一斤炸雞！頂呱呱週年慶「50元炸雞、呱呱包」領軍7大優惠，炸雞自由就趁現在。

2024-07-11 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：頂呱呱 人氣：769
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

炸雞控狂嗑頂呱呱！本土最強速食品牌「頂呱呱」為了慶祝成立50週年，特別推出了一系列優惠活動來回饋廣大顧客的支持。從7月11日到7月23日，連續13天超值優惠，不僅有炸雞控期待已久的「一斤雞」強勢回歸，還有經典必吃呱呱包銅板價50元等各種優惠，絕對是你這個夏天不可錯過的美食盛事。



第一波優惠從7月11日到7月14日，每天都會推出不同的明星商品，只要50元就能享受，包括人氣呱呱包、口袋披薩、德式香腸捲和原味炸雞。這些美食每天換新，讓你每天都有新驚喜等著你來品嘗。這個階段的超低價格讓你可以嘗試更多不同的美味，享受頂呱呱的經典滋味。



第二波和第三波優惠更是引人注目，7月15日至7月18日「一斤雞」以只要239元的驚喜價格回歸，用超值價格享受到滿滿的炸雞快樂。7月19日至7月23日，「50週年狂歡桶」特價500元，有炸雞、呱呱包、地瓜薯條等經典組合餐，以及飲品，是與家人朋友分享的最佳選擇。

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頂呱呱「50週年感謝祭」活動資訊

活動日期：2024年07月11日(四)～2024年07月23日(二)
活動門市：全台頂呱呱門市(桃園機場/中崙店除外)
活動辦法：
第一波 明星單品天天50元 
7/11(四)呱呱包 特價$50
7/12(五)口袋披薩 特價$50
7/13(六)德式香腸捲 特價$50
7/14(日)原味炸雞 特價$50

第二波 一斤雞回歸
活動時間：07/15(一)-07/18(四)
活動內容：經典原味雞塊600克 特價$239

第三波 50週年狂歡桶
活動時間：07/19(五)-07/23(二)
活動內容：50週年狂歡桶 特價$500(原價$774)，內含原味炸雞3塊、原味雞腿3支、辣味雞翅3支、呱呱包2顆、地瓜薯條(小)2份、可口可樂1.25L

加碼活動 飲品第二杯半價
活動時間：07/11(四)-07/23(二)
活動內容：活動期間飲品第二杯半價(限同品項/同規格)

 

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