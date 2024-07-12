「克寧芭那那高纖牛乳」今年夏天全新上市，將台灣在地香蕉的自然甘甜與紐西蘭的優質乳源巧妙融合。這款產品順利捕獲國際美食專家的心，並在網友間掀起一陣話題。濃醇且細膩的口感，就像現打香蕉牛奶一般新鮮，此外，還有限時優惠不能錯過。
推薦閱讀：珍煮丹買一送一！珍煮丹的鮮奶茶道歉「姍姍紅茶拿鐵」快閃3天買一送一，珍煮丹鮮奶茶喝起來。
「克寧芭那那高纖牛乳」不僅味道受到國際美食專家的好評，還榮獲ITQI風味絕佳2星獎章。該產品通過「潔淨標章」的嚴格驗證，符合雙潔淨標準，保證食品安全與健康。每瓶含有3.2公克的膳食纖維和高比例的鈣質，是提供高纖、高鈣的健康選擇。無論是作為早餐開始的第一杯，或是冰鎮後的運動後補給，都能隨時隨地為全家人的健康加分。
針對熱愛「克寧芭那那高纖牛乳」的粉絲，克寧特別在各大通路推出限時優惠。從7月26日起至8月22日在全聯購買克寧全系列產品，單筆消費滿888元即可享有100元的折扣。同時，在momo雀巢旗鑑店亦有不同檔次的折扣活動，讓粉絲在享受營養美味的同時，也能享受優惠折扣。
克寧保久乳飲品 通路優惠活動整理
大潤發量販店：7/12-8/22，滿399折40
家樂福量販店及超市：7/17-8/20，滿399折40
momo雀巢旗鑑店：7/19-7/22，單筆滿899折100、滿1299折150（不累折）
全聯福利中心：7/26-8/22，滿888折100