珍煮丹道歉了！近日讓飲料控掀起話題的「珍煮丹鮮奶茶」，因為小農鮮奶的標示問題，讓許多鐵粉在網路上熱烈討論。珍煮丹承認資訊的標示疏失，為了好好向飲料控表示誠意，在7/13-7/15推出三天快閃「姍姍紅茶拿鐵」買一送一，雖然姍姍來遲，但飲料控還是要準時喝起來。



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針對近日的「珍煮丹鮮奶茶」議題，珍煮丹發出聲明表示，「珍煮丹飲品以鮮奶佔大宗販售品項，為穩定鮮奶品質與供貨，於今年年初全台門市更換鮮奶供應商，從原本小農鮮奶更換為光泉乳香世家」，針對沒有及時更新針對「姍姍紅茶拿鐵」的風味敘述說明，珍煮丹承認疏失，並將於7/13推出限定活動，讓粉絲們再來品嚐「姍姍紅茶拿鐵」的最新風味。





珍煮丹本次優惠活動在7/13-7/15期間限定快閃，在這三天期間內，只要到珍煮丹門市，即可享有「姍姍紅茶拿鐵」同品項買一送一，買中杯送中杯、買大杯送大杯，讓飲料控、鮮奶茶控再朝聖珍煮丹，細細感受紅茶的香氣與鮮奶交織的醇厚風味。





珍煮丹 買一送一

活動期間：2024/07/13-07/15

活動內容：門市現場買「姍姍紅茶拿鐵」享同品項、同規格買一送一。