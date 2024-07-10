終於不用羨慕別人了！50嵐夏季限定新品「芒果青、荔枝烏龍」冰淇淋手搖杯在網路上掀起話題，南部門市已經搶先開賣一個月，即日起在台北50嵐也能喝到「芒果青、荔枝烏龍」，除此之外，飲料控喝還「芒果青」可以免費加料波霸、珍珠、椰果，今天就手刀開喝。
推薦閱讀：松江南京跑咖新開店！伯朗咖啡南京概念店2.0升級版，全新菜單「0酒精威士忌桶陳咖啡、酸種麵包早午餐」要吃到。
許多飲料控的懷舊喝法「50嵐芒果青」，內容很單純是青茶、加上一球芒果冰淇淋，基底也可以換成「紅茶、綠茶、烏龍茶」打造不同喝法。特別的是，只要點「芒果青」還可以享有免費加料，無論是珍珠、波霸、椰果通通可以免費加，三種料一次全加也免費，直接變成芒果版本的一號「芒果四季春珍波椰」。
這次新品還有一款「荔枝烏龍」，以烏龍茶為基底、加入荔枝冰淇淋，同樣可以更換純茶基底，也可以免費加珍珠、波霸、椰果，夏天消暑開喝很可以。台北開賣的「芒果青、荔枝烏龍」售價中杯50元、大杯60元，算進免費加料的部分還是很划算，台北飲料控終於可以手刀開喝。
50嵐 芒果青
北部售價：M50、L60
免費加料任選：珍珠、波霸、椰果
50嵐 荔枝烏龍
北部售價：M50、L60
免費加料任選：珍珠、波霸、椰果
詳細活動規範及供應情形，依 50嵐 官方公告為準。