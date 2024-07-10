為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 台北50嵐芒果青開賣！台北50嵐芒果青免費加料珍珠、波霸、椰果，升級版50嵐1號「芒果青珍波椰」。

台北50嵐芒果青開賣！台北50嵐芒果青免費加料珍珠、波霸、椰果，升級版50嵐1號「芒果青珍波椰」。

2024-07-10 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：50嵐 人氣：975
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

終於不用羨慕別人了！50嵐夏季限定新品「芒果青、荔枝烏龍」冰淇淋手搖杯在網路上掀起話題，南部門市已經搶先開賣一個月，即日起在台北50嵐也能喝到「芒果青、荔枝烏龍」，除此之外，飲料控喝還「芒果青」可以免費加料波霸、珍珠、椰果，今天就手刀開喝。

推薦閱讀：松江南京跑咖新開店！伯朗咖啡南京概念店2.0升級版，全新菜單「0酒精威士忌桶陳咖啡、酸種麵包早午餐」要吃到。
50嵐 芒果青 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
50嵐 芒果青 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

許多飲料控的懷舊喝法「50嵐芒果青」，內容很單純是青茶、加上一球芒果冰淇淋，基底也可以換成「紅茶、綠茶、烏龍茶」打造不同喝法。特別的是，只要點「芒果青」還可以享有免費加料，無論是珍珠、波霸、椰果通通可以免費加，三種料一次全加也免費，直接變成芒果版本的一號「芒果四季春珍波椰」。
50嵐 芒果青 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
50嵐 芒果青 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

這次新品還有一款「荔枝烏龍」，以烏龍茶為基底、加入荔枝冰淇淋，同樣可以更換純茶基底，也可以免費加珍珠、波霸、椰果，夏天消暑開喝很可以。台北開賣的「芒果青、荔枝烏龍」售價中杯50元、大杯60元，算進免費加料的部分還是很划算，台北飲料控終於可以手刀開喝。
50嵐芒果青、​​​​​​​50嵐荔枝烏龍 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
50嵐芒果青、​​​​​​​50嵐荔枝烏龍 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

50嵐 芒果青

北部售價：M50、L60
免費加料任選：珍珠、波霸、椰果
 

50嵐 荔枝烏龍

北部售價：M50、L60
免費加料任選：珍珠、波霸、椰果

詳細活動規範及供應情形，依 50嵐 官方公告為準。

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#50嵐
morechevron_right
文章關鍵字
50嵐 芒果青 荔枝烏龍 50嵐一號 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up