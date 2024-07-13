炎炎夏日就是要狂吃冰消暑！全家精選人氣冰品直接推出超狂下殺優惠，幫大家無痛補充冷凍櫃中的冰品，其中原本要價105元「莫凡彼冰淇淋」，更是推出超狂19元入手優惠，換算下來等於1.8折就能買到莫凡彼冰淇淋，活動一開賣就吸引一大票冰控連跑好幾間全家掃貨。
▲上圖為莫凡彼冰淇淋示意圖，非本次優惠容量。
現省86元的莫凡彼冰淇淋優惠，於即日起至8/20在全家便利商店快閃限定，精選濃郁香甜的金典巧克力冰淇淋、咖啡冰淇淋；清爽不膩口的芒果雪酪冰淇淋；以及大小朋友都無法抵擋的「法式焦糖布丁冰淇淋」，總共有四款口味通通下殺19元，小小一盒56g一次吃光也不會感覺負擔太大。
▲下圖為莫凡彼冰淇淋示意圖，非本次優惠容量。
此外，全家也同步推出多款冰品優惠，同樣是下殺19元的SUPER X 巧克力牛奶蛋白雪糕，是經典不敗的口味。還有六款人氣冰品單件用半價就能買到，有「Lavelee芒果實感雪糕、井村屋檸檬可樂冰棒、binggrae紅豆鯛魚燒造型冰淇淋」，和超獵奇「不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒」等，幫你的冷凍櫃塞滿冰。
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全家冰品優惠整理
活動時間：即日起至8/20
活動內容：
1、莫凡彼 金典巧克力冰淇淋、芒果雪酪冰淇淋、咖啡冰淇淋、法式焦糖布丁冰淇淋單件特價19元，原價105元。
2、SUPER X 巧克力牛奶蛋白雪糕 單價19元，原價59元。
3、單件特價5折：Lavelee芒果實感雪糕(原價59元)、井村屋檸檬可樂冰棒(原價65元)、binggrae紅豆鯛魚燒造型冰淇淋(原價69元)、不倒翁胡椒風味香草冰淇淋甜筒(原價79元)、SEOJU巧克力風味蛋糕冰淇淋(原價79元)、Hersheys甘納許香草冰淇淋(原價99元)