屏東西市場經過全新改建，現在已成為一個五星級的綠建築市場，並且是屏東首座裝設了空調的市場，提供了舒適的購物環境。市場內擁有94個攤位，攤位有蔬果區16攤、生鮮區12攤、百貨類20攤、飲食類30攤，從生鮮到百貨應有盡有，不僅讓購物變得更加舒心，還保持了傳統市場的親民價格和熱鬧氛圍。
談到必吃的美食，屏東西市場絕對不會讓你失望。市場內有30個專門的飲食攤位，其中不乏各種引人注目的地方小吃和美味佳餚。例如，業者現煎的蘿蔔糕，常常在中午前就已經銷售一空。此外，還有販賣泰國蝦的「阿猴3號店」，由屏東大學校友經營，提供新鮮可口的海鮮供大家選購。
屏東西市場不僅是個購物的好去處，也非常注重顧客的便利性和舒適度。市場內空間寬敞，設有無障礙電梯和寵物友善設施，使得每一位顧客都能輕鬆自在地進行購物。如果你買了美食，還可以帶到二樓的用餐區享用。此外，市場也支持電子支付，結合了現代科技，使得購物更加方便快捷。
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屏東西市場
地址：屏東縣屏東市和平路320號
電話：08-732-0625
營業時間：週二至日07：00～19：00（週一休）