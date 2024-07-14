君品酒店長期以來以精緻設計的月餅禮盒深受頂級客層的喜愛，今年再次推出全新的「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒，吸引了眾多饕客的目光。每盒售價3,280元，以博古圖元素為主題，外盒採用竹製雷雕設計，上蓋還能作為托盤使用。禮盒內含的六小格可作為小物收納，這種重複使用的設計，不僅實用更環保，讓送禮變得更有意義。
君品酒店今年的月餅包裝設計靈感源自於古時的博古架，又稱多寶格，這種架子上通常雕飾著象徵吉祥、祈福的物品。君品酒店的「明月共嬋娟」月餅禮盒，以竹製包裝外盒和盛裝月餅的精巧內盒，融合象徵吉祥祈福意涵的燙金圖案，祝願中秋佳節平安快樂。禮盒內的六宮格設計，不僅延續了多寶格的巧思，更能在享用完月餅後，將竹製上蓋作為托盤、六宮格底盒作為收納，將藝術與生活完美結合。
其中，「明月共嬋娟」月餅禮盒中的五款經典手工廣式月餅，口味兼具傳統與創新，包括「東方美人瓜仁」、「棗泥核桃」、「伍仁堅果」、「豆沙栗子」和「干貝XO」各一入。這些月餅不僅在口感上細膩美味，更在選材上獨具匠心。例如「東方美人瓜仁」月餅，選用了台灣特有的東方美人茶，搭配豐富的伍仁，口感綿密甘香，風味獨特。而「棗泥核桃」月餅，則是以純正黑棗慢火熬煮成棗泥，搭配烘烤過的核桃粒，口感爽脆，風味絕佳。
此外，禮盒內還附有來自台灣高山茶區的「奇萊山高山烏龍茶」，這款茶葉產自南投縣與花蓮縣交界處，因其土壤富饒與得天獨厚的氣候，茶葉香氣飽滿，入口後展現出花香和果香，層層回甘。搭配月餅食用，一口月餅一口好茶，不僅滋味濃郁，更能享受佳節與親友相聚的珍貴時光。「伍仁堅果」月餅以伍仁內餡加上花生風味調和，烘烤出的酥脆口感讓人齒頰留香。「豆沙栗子」月餅將圓雲豆與紅雲豆去皮細磨，熬製成餡，搭配甘甜的糖漬栗子，讓傳統的廣式月餅更添風味。「干貝XO」月餅則是以上等干貝、魚乾、蝦米加入特調XO醬拌炒，香味濃郁，口齒留香，展現出道地的廣式風味。
並且，君品酒店的「明月共嬋娟」月餅禮盒，不僅在選材和製作上精益求精，更在設計上結合了傳統文化與現代美學。這樣一份精美的月餅禮盒，不僅是送禮的上乘之選，更是中秋佳節與親友共度美好時光的最佳伴侶。即日起開放預訂，售完為止，讓這個中秋節充滿濃濃的情意與美好回憶。
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2024君品酒店「明月共嬋娟」月餅禮盒
預購時間：即日起開放預訂，售完為止 (最晚於取貨前三天預訂)
取貨時間：2024/8/19~2024/9/17
取貨地點：君品酒店17樓頤宮中餐廳 (台北市承德路一段3號17樓)
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