中秋佳節即將來臨，台北文華東方酒店為迎接這個重要的傳統節日，推出四款兼具實用與時尚的限量月餅禮盒。這些禮盒由「雅閣」中餐廳主廚鄭國雄與行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）共同打造，每一款都蘊含著精湛的烹飪技藝與獨特的設計理念。無論是人氣首選的米其林一星「雅閣」中餐廳手工奶黃月餅，還是經典廣式月餅以及創意巧克力月餅，都能滿足不同消費者的口味需求。特別是7月31日前預購付款還可享9折早鳥優惠，為消費者提供更多優惠選擇。





台北文華東方酒店的中秋月餅禮盒以其新穎且高雅的設計聞名。今年推出的四款設計，包括典雅紅與經典藍提盒、禮盒款及小提包，延續可重複使用的永續設計理念，結合手提包與收納盒的創意，將酒店專屬摺扇的蝶舞繁花圖騰和酒店內雅致的空間設計元素，巧妙地運用在禮盒外觀上。這些禮盒不僅美觀，還具備實用性，讓消費者在享受美味月餅後，亦可將禮盒收藏作為裝飾或置物盒使用，為居家生活增添美感。





「雅閣」中餐廳推出的經典手工港式奶黃月餅廣受好評，每顆月餅需費時兩天製作，以精選食材和傳統繁複的製作工藝，帶來濃郁細緻的口感。主廚鄭國雄特別強調，奶黃月餅的成功關鍵在於烘烤時的火候和時間的精準掌控，才能呈現出金黃酥香、內餡綿密的極致美味。這些月餅以鮮奶油、牛油和雞蛋等獨家配方製成的奶黃內餡，包入酥鬆的餅皮，成為饕客們的心頭好。



除了奶黃月餅，台北文華東方酒店還推出了深受大眾喜愛的廣式月餅禮盒，包括「棗泥桂圓枸杞」、「烏龍銀耳」和「日式極上焙茶」三款獨特風味。「棗泥桂圓枸杞」結合了棗泥的綿密、枸杞的甘醇與桂圓的芬芳，象徵著團圓和吉祥。「烏龍銀耳」則將台灣烏龍茶的甘潤爽口與銀耳的Q彈結合，帶來秋月茗茶的淡雅詩意。「日式極上焙茶」選用日本靜岡焙茶，內餡細膩，茶韻鮮明，增添了一抹高雅氣息。







為滿足高消費族群的需求，台北文華東方酒店亦推出限量精品級創意巧克力月餅禮盒，由行政西點主廚趙崇曦（Kevin Chiu）精心打造。這些巧克力月餅選用台灣花蓮在地小農的紅柴蜜，香氣馥郁豐潤，帶來豐富的口感層次。「芝麻芒果佐蜂蜜杏仁牛軋糖」結合了芝麻的濃醇和芒果的淡淡熱帶香甜尾韻，搭配蜂蜜杏仁牛軋糖，外層覆以可可香氣豐厚的58%黑巧克力，層疊出美妙的新滋味。









台北文華東方酒店中秋月餅

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