145元拉麵吃到飽！永和平價美食「何家拉麵」於今年全新開幕，來這邊不僅最低145元就能無限續麵，甜品區只要加30元，包含豆花、仙草、紅豆綠豆全就能無限吃，不怕你狂吃，就怕你不過癮而已，永和人現在就趕緊筆記吧。









永和人不能錯過「何家拉麵」位在永和區中正路上，靠近捷運景平站，步行11分鐘即可抵達，建議搭乘公車較為方便，門口就鄰近公車中興二村站，步行僅需2分鐘。而這邊前身為「何家甜品舖」，在向板橋職人拉麵店拜師學藝後，於今年四月轉型改賣拉麵。



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而「何家拉麵」超高CP值菜單必收藏，全品項僅有兩種口味，分別是「雞白豚骨拉麵」與「地獄豚骨拉麵」，最低只要145元就能開吃，同時享有拉麵無限續的內用專屬福利；不只價錢佛心，用料也不能小覷！湯頭使用雞骨與豬骨一同熬煮的雞白湯底，每碗都加上2塊超大片的軟嫩叉燒，搭配筍乾、蔥花，不用到第二碗就已經吃很飽了。





拉麵吃到飽 何家拉麵 永和中正美食推薦

就算開了拉麵店，也一樣保持著想提供大家甜品的熱忱！「何家拉麵」店面特別規劃出一區甜品區，來店只要點一碗拉麵，加價30元即可享有甜品吃到飽；包含含豆花、仙草、紅豆綠豆全就能無限吃，來這邊完全不怕吃不過癮呢。拉碗熱呼呼暖胃的拉麵，配上無論是Q彈滑順的仙草凍，或是滑嫩綿密的豆花，加上紅豆與綠豆，澆上糖水來上一碗，絕對是夏天最消暑的美食組合。現在永和人們還在等什麼？有空就可以來這邊吃個午、晚餐，來一次吃個過癮吧。

地址：新北市永和區中正路31號

營業時間：每天 11:30–15:00, 17:00–22:30

拉麵吃到飽 何家拉麵 推薦菜單

推薦菜單：雞白豚骨拉麵 $145、地獄豚骨拉麵 $155、何家甜品 $30