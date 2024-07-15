全家又跟再睡5分鐘聯名了！多次聯手都創下話題的全家、再睡5分鐘，再次推出6款新品，其中3款為minimore全新登場甜點，另外3款則是有麵包、飲品和冰品，將棉被午茉綠、相芋午茉、日安紅和鐵觀音等人氣飲品變成超商甜點，讓你家樓下就是再睡5分鐘的小據點，24小時都隨時都能吃到，還可享有第二件6折優惠。在酷夏之際，也推出全新聯名「Kitkat巧克力酷繽沙」，香甜消暑滋味加價購奇巧威化巧克力現省10元。





以再睡5分鐘「棉被午茉綠」為發想，推出帶有淡淡綠茶香氣的「棉被午茉綠慕斯杯」，還有白Ｑ丁增添口感，開蓋還有可愛的吉祥物小咖賣萌。另一款「棉被午茉綠脆皮泡芙」也是全家甜點經典品項，午茉綠卡士達與鹹奶蓋混搭，一口咬下大爆餡，還有茉莉花香脆皮淋面超過癮。超療癒「鐵觀音生巧冰冰包」則是以香濃茶香為主，中心還藏有一顆生巧克力給人滿滿驚喜。





此外，芋頭控不能錯過「香芋午茉滿餡麵包」和「香芋午茉歐蕾」，前者是綿密芋頭餡搭配茉莉旅茶奶香，早上來一份剛剛好；後者則是以再睡5分鐘午茉綠為基底，加入台灣芋頭特調的芋頭奶綠。「棉被日安紅雪派」是使用北海道乳源製成的奶蓋，搭配上濃郁日安紅茶餡，微鹹、微甜滋味適合夏日。即日起至7月23日，購買再睡五分鐘聯名商品，可享第二件6折優惠。







全家便利商店夏季消暑聖品「酷繽沙」再度聯手Kitkat，即日起推出「Kitkat巧克力酷繽沙」。這款新品選用歐洲原廠進口的Kitkat巧克力脆粒，融合濃郁的可可和奶油煉乳，打造出爽甜不膩的巧脆口感。即日起至8月6日，會員可以享受特價59元的優惠；同時，購買「Kitkat巧克力酷繽沙」搭配「奇巧威化巧克力」或「威化濃黑巧克力」，還能現省10元。這個夏天，不妨來全家便利商店，品嚐這款消暑又美味的甜品。



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全家、再睡5分鐘聯名甜點和飲料

minimore 棉被午茉綠慕斯杯

售價：59元

優惠：

1、即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。

2、購買Let’s Café指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價優惠。



minimore 棉被午茉綠脆皮泡芙

售價：48元

優惠：

1、即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。

2、購買Let’s Café指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價優惠。



鐵觀音生巧冰冰包

售價：42元

優惠：

1、即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。

2、購買Let’s Café指定中杯以上咖啡，加購指定甜點享半價優惠。



香芋午茉滿餡麵包

售價：39元

優惠：

1、即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。

2、搭配指定飲品享59元餐促優惠。



再睡5分鐘 棉被日安紅雪派

優惠：即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。



再睡5分鐘 香芋午茉歐蕾

售價：38元

優惠：即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。



再睡5分鐘 荔香蜜桃烏

售價：35元

優惠：即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。



再睡5分鐘柚現柳丁綠

售價：35元

優惠：即日起至7/23，指定再睡5分鐘聯名商品，任選第二件6折。





全家便利商店✕Kitkat 新品推薦

Kitkat巧克力酷繽沙

售價：原價65元

優惠：

1、即日起至8/6享會員嚐鮮價59元。

2、即日起至8/6，搭購Kitkat奇巧威化巧克力、威化濃黑巧克力，省10元。