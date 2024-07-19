來京都必去的秘密景點！京都預約制電車「天橋立丹後黑松號」讓大家彷彿置身於動畫「神隱少女」中的海上列車，一邊品味當地美食，一邊欣賞隨著列車變幻的田園與海岸線美景，相當過癮；不過提醒大家，這班次的列車每天僅有3班次，依照早午餐與下午茶時段推出不同餐點，現在就一次筆記下來。







京都預約制電車「天橋立丹後黑松號」由著名設計大師水戶岡銳治親自操刀，內裝採用天然木材裝飾，營造出經典的沈穩懷舊風格。每個角落都散發著濃濃的和風情懷，讓乘客感受到如同回到過去的溫暖與寧靜。外觀則以黑色為主調，搭配流動型的黃金線條，外加以松為主題的Logo設計，充分展現了列車的高雅與獨特。



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▲圖片來源／天橋立丹後黑松號



其中最著名的兩大風景景點，限定「天橋立丹後黑松號」午餐與下午茶時段，首先是丹後鐵道最美景點「奈具海岸」，在此將會停靠約15分鐘，讓乘客在車上拍照留念。接著，列車將行駛至橫跨「由良川橋樑」，全長約551公尺的鐵路橋連接宮津市和舞鶴市，經典的海上列車風景就是在這邊，列車前後皆可以看到不同的美景。





而早餐時段則會在在大江站短暫下車，停靠時間約35分鐘，在此可以參訪車站前景點，無論是由喜愛日本全國妖怪的人們打造而成的「鬼瓦公園」，還是在「大江站商店」購買在地各種特產、當地酒、妖怪概念商品等，都充滿各種妖怪風情。



▲圖片來源／天橋立丹後黑松號



除了觀賞美景之外，列車上也將提供當地食材製作的精緻料理，依照時節變換菜色，限定時節還會有當季海鮮套餐，讓大家可以一邊吃蟹一邊看風景。而這趟旅程的費用約在5000日圓到14500日圓之間，根據不同時段與餐點有所變動，限定在每週五六日，或國定假日時段啟程，並採取預約制搭乘。



京都海上列車 天橋立丹後黑松號

無論是內部的復古裝潢、美味的當地料理，還是沿途的絕美風景，「天橋立丹後黑松號」的體驗都讓人回味無窮；如果大家已經有確定到訪日本的時間，不妨現在就趕緊在官網上登記這場視覺與味覺的饗宴吧。

預約時段：每週五六日，或國定假日時段（依照網站預約時間為主）

預約方式：https://willer-travel.com/tw/train/tantetsu/