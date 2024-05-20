一年只開放8個月！日本上高地景觀餐廳「五千尺廚房 (五千尺キッチン)」窗外就能看到河童橋，初夏來這走走還能看到山頭上靄靄白雪，一面望向風景，搭配著在地的信州味噌，絕對是超幸福的體驗，夏日到日本遊玩想避暑的朋友，可別錯過這把美景收進眼裡的機會。
日本避暑勝地「上高地」位於日本阿爾卑斯山脈的發源地，由於冬季時常大雪紛飛，為了保障遊客的安全，一年僅有4月至11月時段開放大家登山。不過要注意，這邊是禁止私家車進入，想要一睹美景，必須選擇從東京、大阪、京都出發的直達巴士，或是從岐阜縣高山站出發，途徑平湯溫泉巴士總站，前往上高地。
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而現在要介紹的這家景觀餐廳，就是為在上高地熱門景點「河童橋」的旁邊。因融雪形成的川流，透亮而清澈，乾淨到可以直視底部。在美景四周，也有吸引了不少餐廳進駐。日本餐廳「五千尺廚房」就位在橋的右側二樓的位置，一樓是伴手禮店，在這邊可以買到許多特色名產。
「五千尺廚房」主要的特色是使用在地美食入菜，在這邊可以嚐到信州味噌拉麵、信州山賊定食，還有長野豬排醬汁蓋飯，另外還有餐廳料理長特製的三款咖哩，包含辣味咖哩、奶油咖哩等，提供大家多元的選擇。
那當然，這邊最重要的還是這整面的山光水色。不過要注意，餐廳通常只要到了中午，往往都會充滿人潮，如果說想要特別坐在窗戶旁看美景，不妨可以提早前往，才不會等候過久，餓壞了肚子。
日本上高地景觀餐廳 五千尺廚房 (五千尺キッチン)
地址：長野縣松本市上高地 4468 上高地土特產店2樓
營業時間：每天11:00 ~ 15:00