許願趕緊開來台灣！全紐約最好吃的漢堡「Shake Shack」不用大老遠跑美國，只要在日本就能吃到。以火烤安格斯牛肉漢堡聞名全球的「Shake Shack」，雖然不是日本當地的品牌，不過卻是網友瘋傳來日本必吃的漢堡之一；而目前店家在東京、大阪、京都等觀光勝地皆有分店，到日本旅遊的朋友，可別忘了這超多汁可口的漢堡。
全紐約最好吃的漢堡「Shake Shack」原來在日本就吃得到了！大家來這邊用餐，就算不會日文也沒關係，因為一進到店內就有整排的自助點餐機，上面有中英日韓文四種語言可以選擇，不費吹灰之力就能找到自己心愛的口味；接著點好餐後，只要等待叫號機響起，就能到櫃檯領取熱騰騰的美食囉。
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來日本「Shake Shack」絕對要試試「火烤牛肉漢堡系列」囉！以100%安格斯牛肉為主軸，經典款搭配起司、生菜、番茄和Shack秘制醬料，吃起來清爽可口；而煙燻款更是加入煙燻培根、櫻桃辣椒，打造出更加濃郁口感，喜歡重口味點這就對了。此外，他們家還有炸雞漢堡、熱狗堡等其他多元選擇，大家也都可以嚐鮮看看。
這邊不能只吃漢堡，日本「Shake Shack」菜單上的波浪薯條也是必點品項！外表酥脆、裡頭鬆軟的厚切薯條，搭配著滿滿的切達起司，一口吃下相當過癮；不過單人一份會有些過於膩口，建議大家可以一起點配餐分著享用。
同時，飲品也有多款口味的奶昔，可以讓大家拼成一個超誘人的組合！包含香草、巧克力、草莓、黑白、焦糖、黑芝麻或咖啡等多種口味，京都四條烏丸店更有獨家限定宇治抹茶奶昔。
看完了這麼多美食，雖然說目前台灣還吃不到這經典的美式漢堡，不過在大家日本旅遊熟悉的東京、大阪、京都等觀光勝地，其實都能找到他的身影，所以說來日本怎麼能不來嚐鮮看看呢？
紐約漢堡 Shake Shack 日本分店
店面位置：東京澀谷、新宿、惠比壽、六本木、京都、靜岡、大阪梅田、大阪心齋橋等共有14間分店