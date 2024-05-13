日本大阪平價居酒屋推薦「焼鳥のさくら」菜單價錢超佛心！一串不到台幣7元的串燒，來日本怎麼能不爆吃一波呢？而這間餐廳就算不會日文，也能輕鬆用平板自己點餐，完全不用擔心日文不好，就不能踏進日本居酒屋。不過由於他們家連日本當地人都相當喜愛，沒訂位記得早點來才不會撲了個空。





近期有規劃到日本大阪玩的朋友，可千萬別錯過這間「焼鳥のさくら」。此品牌餐廳有兩間分店，地點皆是在偏向住宅區的位置，跟心齋橋、梅田等大阪知名觀光景點有些距離，也因為如此，來店的多為日本當地人，不過用餐一到，整間店面仍然是滿滿人潮。



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他們家菜單最重要的，絕對是就是這一串33円的烤雞肉串了！每桌每次限點30支，可以無限量加點，不過大家別以為價錢便宜，就胡亂點過頭；雖然30支加起來也才差不多台幣200元，不過吃起來仍相當有份量。



經過直火碳烤過的雞肉串，在師傅的巧手之下，反覆翻面讓炭火均勻加熱，最後再沾上他們家的獨門醬汁，一整盤看起來豪氣的肉串山就完成了；一串燒鳥的大小約略是一口，兩塊雞肉之間還串有洋蔥，整體鮮甜味十足，相當涮嘴。





除了經典的烤雞肉串，「焼鳥のさくら」也有不同部位的烤雞可以選擇，包含雞皮、雞腿，或是雞內臟等，點餐的平板上都有圖片顯示，就算各位不會日文，也絕對能輕鬆來這邊嚐鮮。





最後要提醒想來用餐的朋友，由於餐廳訂位是需要先行撥打電話，如果沒訂位建議在開門一小時內抵達，因為越晚人會越多，變得需要等候許久。看完了以上內容，如果大家都準備好的話，下一波大阪行就到這邊來享用吧。



日本大阪平價居酒屋推薦 焼鳥のさくら

店面位置：

今里店－大阪市東成區大今里西1-30-20（靠近今里駅）

新深江店－大阪市東成區大今里南6-5-15（靠近新深江駅）

營業時間：17:00 ~ 01:00（最後點餐時間 00:00）