來圓山花博不能錯過的麵茶冰！台北傳統冰店「冰山5角」絕對是夏天來圓山花博逛展的避暑聖地，在地經營超過10年，來這裡必點招牌「冰山麵茶」，不只麵茶多到看不見冰，一次搭配三種配料，吃得超過癮；不過大家要注意，這一口下去如果用吸的，可是會噴得滿身麵茶呢。







位於捷運圓山站 1 號出口附近，「冰山5角」從出站口步行不到五分鐘即可抵達；店面位置正對圓山花博，讓來逛展的朋友可以在炎熱的夏天找到了一個避暑的好地方。店面裝潢走的是傳統冰果室的簡約風格，沒有太過華麗的裝飾，而這家冰店已經在地經營超過10年，憑藉著一碗碗美味的冰品，成為了圓山地區的夏日必訪之地。







「冰山5角」最招牌的莫過於那碗充滿古早味的「冰山麵茶」，麵茶粉的份量多到看不見冰，包準大家來這吃得過癮。一人份的清冰上澆滿了黑糖水，再撒上厚厚一層麵茶粉。店家還貼心地提供了三種免費配料，建議搭配湯圓、仙草和紅豆，也可以根據個人喜好更換配料，只需事先和老闆說明即可。



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這碗冰吃起來相當過癮，麵茶粉帶有濃郁的花生粉與芝麻香氣。不過要注意！「冰山麵茶」可不能用吸的來吃，否則絕對會被嗆得滿身都是麵茶粉。除此之外，店內的「麵茶椪餅」和「杏仁茶」也是人氣招牌之一，不過這些品項是冬季限定的，預計要等到 11 月才會登場。大家來圓山如果想吃冰，可就別錯過這家囉。



圓山花博冰店 冰山5角

地址：台北市大同區酒泉街10巷5號

營業時間：每天 10:30–21:00

圓山花博冰店 冰山5角 推薦菜單

推薦菜單：冰山麵茶$90（配3種料）、麵茶椪餅$50（冬季限定）、杏仁茶$50（冬季限定）