在台北的拉麵控趕快吃起來！拉麵是不少上班族晚餐的首選，尤其是在寒冷的夜晚，喝上一口熱騰騰的濃湯更是令人感到幸福。這次窩客島就帶你一同探索，9家隱藏在大安區街角的必訪名店，全都傳承拉麵職人精神、裝潢更是一秒到日本，每一家都不採雷，台北拉麵還沒吃過這幾家就落伍啦。





擁有夢幻藍色湯底的「真劍拉麵」是用蝶豆花打造出的清爽雞湯；隱藏在巷口的濃郁沾麵「壹之穴沾麵專門店」白色系的漂亮外觀讓人每次路過時總會多看兩眼；被列為台北必吃拉麵之一的「柑橘shinn-soba」是果香海味與雞白湯的完美融合；主打最經典濃郁的豚骨拉麵「Okaeriお帰り~你回來啦拉麵」蒜泥趕快加到爆。





大安區拉麵必訪清單：真劍拉麵

部落客 咪醬 造訪 真劍拉麵 說：

《鹽味翠雞拉麵》喝起來雖然清爽，但是口味層次很豐富，蝶豆花則是沒什麼特別味道，所以喝起來就是清爽的鹽味雞湯香味。雖然有著浮誇的外表，但是吃起來是樸實好吃，雞肉也很嫩口，會讓人想要回去二訪。<全文 介紹 >

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#真劍拉麵

地址：台北市大安區師大路126巷1號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30







大安區拉麵必訪清單：柑橘Shinn-Soba

部落客 貪食瑞秋a口袋名單 造訪 柑橘Shinn-Soba 說：

整體來說非常驚艷，沒想過柑橘也能與拉麵這麼搭！尤其推薦第一次來的一定要試試雞白湯柑橘蛤蜊，這碗絕對是柑橘shinn-soba的招牌，無庸置疑！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#柑橘Shinn-Soba

地址：台北市大安區仁愛路四段228-6號

營業時間：11:30–14:00, 17:00–20:30



大安區拉麵必訪清單：麵処田冶

部落客 Phyllis 17 造訪 麵処田冶 說：

鹹香的白湯重口味的人會很喜歡，這一碗真的身藏不露，除了基本的叉燒和筍乾，豬叉燒和雞肉丸也有喔，更驚喜的是內含北海道的干貝，超豐富的！<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#麵処田冶

地址：台北市大安區溫州街91號

營業時間：11:30–15:00, 16:30–20:30，(日)11:30–20:30







大安區拉麵必訪清單：壹之穴沾麵專門店

部落客 Elisa 造訪 壹之穴沾麵專門店 說：

偏粗的麵體是熱麵可以很好地充分吸附湯汁美味，帶著小麥香吃起來微硬手打的嚼勁，加入山葵搗碎的沾醬更帶點微辣讓層次更多變。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃壹之穴沾麵專門店

地址：台北市大安區復興南路二段350號

營業時間：12:00–14:00, 17:00–20:00，(日)(一)公休







大安區拉麵必訪清單：Okaeriお帰り 你回來啦 吃碗拉麵吧

部落客 柴貓趴趴走 造訪 Okaeriお帰り~你回來啦拉麵 說：

店內裝潢有著濃濃的日本氛圍，不過店內座位較少，只要錯過第一批進場用餐的梯次，大部分都要後補2個小時。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Okaeriお帰り 你回來啦 吃碗拉麵吧

地址：台北市大安區延吉街60號

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00，(日)(一)公休







大安區拉麵必訪清單：麵屋長樂

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 麵屋長樂 說：

難得在台北市找到那麼一家用餐環境那麼好，拉麵口味又相當道地的日系拉麵店，第一次造訪建議可以先從口味淡一點的鹽味吃起，不論是雞叉燒或是豬叉燒、豬五花的水準都很棒。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



＃麵屋長樂

地址：台北市大安區溫州街91號

營業時間：11:30–15:00, 16:30–20:30，(日)11:30–20:30







大安區拉麵必訪清單：山嵐拉麵

部落客 柴貓趴趴走 造訪 山嵐拉麵 說：

加了魚介的"海湯"，豚骨香氣中混合著鮮味，30%的油量卻不會太淡，反而讓我們將整碗喝光光，為了這口湯頭，我會回來再刷!<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#山嵐拉麵

地址：台北市大安區復興南路二段84號之5

營業時間：11:30–14:00, 17:15–20:30







大安區拉麵必訪清單：吉天元拉麵（公館店）

部落客 胖樺 造訪 吉天元拉麵 說：

晚上八九點冷颼颼的夜晚來上一碗雞湯濃郁香醇，帶點奶香的拉麵，配上肉汁四溢的唐揚雞，難怪我一周可以來三次。<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#吉天元拉麵（公館店）

地址：台北市大安區新生南路三段104號

營業時間：12:00–14:30, 17:30–21:00，(六)(日)12:00–20:30







大安區拉麵必訪清單：裸湯拉麵

部落客 咪醬 造訪 裸湯拉麵 說：

整體來說，我自己覺得價格便宜又美味，比起一堆排隊拉麵店，我可能會更推薦這家擁有不輸給其他程度的美味又不需要久候的裸湯拉麵。而且這個文青又簡約卻帶點日式風格的店面，與以往的拉麵店完全不同!!<全文介紹>

部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#裸湯拉麵

地址：台北市大安區敦化南路一段238巷1號

營業時間：11:00–21:00



