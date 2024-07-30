各位《我推的孩子》的粉絲們有福啦！還記得動畫第一季中那個超有意義的回憶相框嗎？現在終於要推出官方周邊商品了！沒錯，就是這款回憶旋律相框！不僅造型超還原，還能播放第一季席捲全世界的片頭神曲「Idol」的音樂盒版本，簡直讓人想立刻下單收藏啊！





先來看看這個相框有多厲害吧！尺寸約為15cm×11cm，完美呈現了劇中的比例。背面還有一個小按鈕，按下去就能聽到悠揚的旋律，彷彿讓你一秒穿越到動畫世界中。而且，相框還附贈了4張超精美的回憶相片風格藝術卡，每一張都讓人捨不得眨眼呢！





你沒看錯，其中一張相片卡上還有B小町愛的金箔風簽名哦！是不是超像得到了偶像親筆簽名的感覺？而且這4張相片卡不僅可以隨心所欲地裝飾在相框中，還能隨時更換，展示自己最喜歡的場景。相框後面的支架也是可以替換的，不管是橫版還是直版的相片都可以完美立起來。設計也太貼心了吧！回憶旋律相框於2024年7月4日下午4點在萬代官方線上商店 Premium Bandai 開放預購。定價為3,960日圓（含稅），雖然運費和手續費還要另外計算，但能收藏到如此用心設計的官方周邊，這個價格絕對值了！預購時間從7月4日一直到9月19日晚上11點，足足有2個多月的時間可以慢慢考慮。據說最快明年1月就能拿到商品了，簡直就是給自己的新年禮物啊！還等什麼呢？





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