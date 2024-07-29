另類的「一星」餐廳在這邊！華山平價美食「麵懸一生」可是不少在地老饕超推薦炸醬麵館，不過仔細看Google評論，會發現怎麼有千則1星評論灌爆，卻滿滿都是好評，這家店究竟葫蘆裡賣什麼藥？現在就趕緊來看看吧。
位於忠孝新生捷運站附近的「麵懸一生」，於捷運6號出口步行4分鐘即可抵達；地點臨近藏華山文創園區，以及光華商場周邊，地理位置相當方便。店內設計像是簡餐店風格，座位區寬敞舒適，還有冷氣，讓大家夏天吃麵也能涼爽又愜意。
大家上網一查會發現，「麵懸一生」在Google上的評價居然只有1.3顆星，當然這也引起了不少網友的好奇心。更妙的是，這些一星評價的內容居然全都是好評！原來是店家在進行一個相當有趣的活動，為了讓大家不盲目追求Google評價，只要來店用餐並給予1星評價，就能兌換飲料。
來到「麵懸一生」用餐，招牌「炸醬麵」可千萬別錯過！香濃的炸醬，搭配Q彈的麵條，再加上清爽的小黃瓜絲，每一口都讓人欲罷不能，不知不覺就把中碗吃得乾乾淨淨。
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這裡的麵條有細麵和刀削麵兩種選擇，不管是中碗還是大碗，分量都超級實在。還有「沙茶牛肉麵」也很受歡迎，湯頭香醇濃郁，配上嫩滑的牛肉片，讓人忍不住大快朵頤。下次到華山周邊如果不知道要吃什麼，就可以趕緊來體驗看看這家超有個性的店家吧。
華山平價美食 麵懸一生
地址：台北市中正區濟南路二段58-3號
營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30
華山平價美食 麵懸一生 推薦菜單
推薦菜單：川椒炸醬麵$95(中)、沙茶牛肉麵$150(中)