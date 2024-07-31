父親節蛋糕推薦！「Grace Café 典．咖啡」韓老闆擁有一身精湛手藝，打造數款獨創咖啡和甜點。其中，最令人驚豔的是「小山園抹茶劇院蛋糕」，選用日本小山園抹茶製作，外觀看起來就如同真的龜背芋，一推出就在社群爆紅，不論是自己獨享或是作為紀念日蛋糕都很適合，特別推薦訂製給喜愛植栽的父親。







「Grace Café 典．咖啡」鄰近高雄三多商圈捷運出口，店內外都有以大量綠色植栽妝點，熱愛植物的韓老闆也特別以龜背芋為靈感、設計出「小山園抹茶劇院蛋糕」；以特殊手法打造出龜背芋造型，並選用小山園抹茶甘納許、小山園抹茶奶油、茉莉杏仁蛋糕及覆盆子果醬製作，猶如精緻藝術品，讓植物控為之瘋狂。





「小山園抹茶劇院蛋糕」包裝也如精品般細緻，整體美到讓人捨不得開吃，份量大約可以提供6至8人享用，尤其適合訂製給喜歡龜背芋的親友，作為父親節蛋糕也非常適合。只是要注意的是，「小山園抹茶劇院蛋糕」必須至少四天前預訂，電洽或是FB粉專私訊訂購都沒問題。



推薦閱讀：買十送一！平日也排爆、奮起湖必買甜甜圈「百年檜木甜甜圈」，現烤現吃、最佳奮起湖伴手禮。









Grace Café 典．咖啡推薦

小山園抹茶劇院蛋糕

Grace Café 典．咖啡店家資訊

地址：高雄市苓雅區仁智街4號

電話：07-338-7577

FB：https://walkr.tw/LJcCUGHh