搭阿里山小火車上奮起湖老街，除了必吃奮起湖便當、愛玉冰之外，更不能錯過「百年檜木甜甜圈」！奮起湖老街有好幾家甜甜圈專賣店，但這家「百年檜木甜甜圈」不僅甜甜圈都是現烤、價格經濟實惠，味道更是饕客們一致公認最好吃的！
行走奮起湖老街會發現幾乎人手一盒「百年檜木甜甜圈」，不過店家其實不在奮起湖老街上，但即使藏在距離奮起湖老街一段路的陡坡下，眾多饕客們仍為了一嘗甜甜圈專程前往排隊；走近「百年檜木甜甜圈」之際，便會聞到一股誘人香氣撲鼻而來，令人不自覺加入排隊行列。
「百年檜木甜甜圈」只賣甜甜圈一樣商品，沒有口味之分，一顆25元。然而即便是平日，購買「百年檜木甜甜圈」的排隊人潮也不容小覷。由於買十送一，絕大多數的觀光客都是直接買十個，且盒裝也更為便利，也因此工作人員製作、分裝甜甜圈的雙手沒有間斷過。
甜甜圈都是熱騰騰、剛出爐的，工作人員會叮嚀先不要密封，避免甜甜圈被熱氣浸濕、維持最佳口感。「百年檜木甜甜圈」的甜甜圈擁有香酥外皮、麵粉香氣突出，並帶有點嚼勁，甜度也恰到好處，不會過度甜膩，配杯咖啡或茶飲、當作下午茶小點心極為合適。
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百年檜木甜甜圈推薦
甜甜圈
百年檜木甜甜圈店家資訊
地址：嘉義縣竹崎鄉50～2號
電話：05-2561340