藏在阿里山上、以多肉植物構成的桃花源！搭阿里山火車上奮起湖可別錯過了「清田弄喫茶堂」，這間獨特的喫茶店位在奮起湖老街外圍的公車站牌正對面、買完伴手禮、享用奮起湖便當後，十分推薦順道前往喝杯手沖咖啡或冷泡茶，在豐富的多肉植物環繞之下享受下午茶時光，舒心愉悅。
「清田弄喫茶堂」位於坡道上方，點餐、工作區域和用餐座位區劃分開來，而這裡最大特點是極度清幽的環境、並且以滿滿的多肉植物作為裝飾，旅人們皆能被綠意包圍，同時邊望著山景邊飲用手沖咖啡或冷泡茶，是平時於都市叢林難以體會的愜意；此外，「清田弄喫茶堂」的多肉植物也有在販售，若有中意的款式也可以買回家。
「清田弄喫茶堂」老闆表示，家中有自己的茶園，母親三十年前便開始種茶，七年前因父親過世而決定回來奮起湖，並且自創品牌來行銷自家茶葉，也因此菜單才會以茶飲為主、咖啡為輔；除了咖啡及冷泡茶之外，「清田弄喫茶堂」也有供應炒泡麵和茶油拌麵等，如果不想吃奮起湖便當，也能來此用餐。
推薦閱讀：阿里山福森號開箱！最美阿里山檜木火車「福森號」9大特色、路線、售價一次看，九宮格火車便當、森林演奏會獨家限定。
清田弄喫茶堂推薦
阿里山金萱
清田弄喫茶堂店家資訊
地址：嘉義縣竹崎鄉165-2號
電話：0913-507-539