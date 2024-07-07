鐵道迷終於等到最美阿里山小火車「福森號」！阿里山林鐵一直是鐵道迷一生推的夢幻清單之一，這次林鐵和雄獅旅遊共同規劃藝文美學觀光列車「福森號Formosensis」，以在地檜木打造的全新阿里山小火車，從去年初亮相就被封為「移動美術館」、「最美小火車」美譽。如今，確定將在7/28啟航，並在15年重建後迎來全線通車，讓許多鐵道迷等不及想要上車，來趟最不一樣的阿里山火車之旅。





窩客島這次搶先在首航前搭乘「福森號」，現場直擊、體驗由雄獅旅遊規劃的獨家遊程，整趟車程停靠十字路、二萬坪、祝山、阿里山等特色車站，每一站都規劃不同的體驗活動，包括小型森林音樂演奏會、森林午宴、鄒族迎賓歌舞表演等獨家行程，為旅程增添不少樂趣和美好回憶。現在就跟著窩客島編輯一起走進最美的阿里山檜木小火車「福森號Formosensis」。





阿里山福森號亮點：全車檜木打造

被譽為「移動美術館」的福森號，車廂本體天然紅檜與台灣扁柏皆岀至阿里山，不同於傳統的阿里山小火車隱藏檜木香、小板材，這次採用更大片的板材，不僅是車體，就連桌椅子、扶手等也都是檜木，讓人還沒上車就能聞到淡淡的檜木香氣。







阿里山福森號亮點：超大觀景窗

更將景觀窗放大到165公分，行駛在山林間沿途欣賞綠意植栽、又或是遠眺高山。而外觀以簡約的黑色窗框和紅色線條點綴，5節檜木車廂、鮮紅色車頭，光是停靠在車站旁就是一幅美景，行駛過程中更是為森林增添不同的美。





阿里山福森號亮點：首座牛皮座椅、弧形實木天花板

整體車廂設計以簡約、復古、典雅為主，一進車廂更是被弧形的天花板驚艷，忍不住先打卡、拍美照。同時，為了搭配紅檜和扁柏的實木色，車廂內選用黃銅色小壁燈、杯墊等小物件點綴，整體氛圍感更加分。座位側邊還藏有隱藏版掛鉤，方便旅客掛包包、伴手禮。每節車廂還有17吋擬真藝術螢幕，輪播著阿里山美景和畫家陳澄波作品，落實移動美術館的美名。







座椅更是嚴選英國進口天然牛皮製作的人體工學座椅，耐坐、回彈性極佳、透氣度也高，座位也相對寬敞，即便久坐也不會腰痠屁股痛。更引進航空級廁所模組，紅外線感應式水龍頭、真空吸引式馬桶、牆壁扶手等硬體設備等，降低廁所異味提供最良好的乘車體驗。





阿里山福森號亮點：特色九宮格火車便當、特色點心

特色觀光列車「福森號」當然少不了特色火車便當，這次力邀阿里山英迪格酒店專為福森號客製「丰采」九宮格木質便當，以林鐵文化、風景和寶藏為發想進行菜品設計，有傳承鄒族烹飪習慣的「原木燒烤鹽豬肉」、嚴選在地特產「柳松菇拌龍鬚」、原住民主食之一「小米飯」等，豐富菜色在福森號上用餐別有一番風味。並特別停留在秘境「多林站」，讓人一邊用餐、一邊欣賞戶外森林景緻。







這次，福森號將於啟航後每週日上行、每週一下行，共規劃四段主題，在每一段不同主題體驗中，也和薰衣草森林合作開發車上專屬的輕食，融入森林、自然等意象製作的手工甜點、鹹食，再搭上在地阿里山茶、愛玉和咖啡等飲品，讓搭小火車上下山不是舟車勞頓、而是一種享受。







阿里山福森號亮點：四大主題體驗森林癒、森林演奏會

雄獅旅遊特別規劃森好食、森林癒、好森音、森品茗四大主題體驗，沿途將短暫停靠準備驚喜表演和活動，在十字路站有鄒族原住民迎賓歌舞表演；二萬坪站不僅有一望無際的瞭望台，更將在黑森林中邀請演奏團隊舉辦小型森林音樂會，和蟲鳴鳥叫一同為大家獻上最特別的音樂饗宴。在水社寮或梨園寮站則是將規劃林間茶席活動，在森林中細細品茶之餘，一旁還有專業茶師和琴聲相伴。







也將行駛到全台鐵路最高點「祝山車站」，下車後由專業導覽人員帶領大家走進森林步道中，漫步在森林途中還請到專人換裝古服表演傳統中式樂器，並引導大家坐在天然木椅上，閉上眼睛、靜下心來聆聽森林的聲音。是阿里山小火車全線通車後的最終點。若想一睹福森號，也能在祝山車站新欣賞福森號緩緩駛進月牙彎般的弧形月台。同時，更獨家停靠「第三觀景台」天氣好的話便能將嘉南平原盡收眼簾。







阿里山福森號亮點：車上驚喜小禮物

為了將福森號的乘坐體驗拉到新高度，出發前就會贈送刻有福森號專屬標誌「木林森」設計的專屬木頭別針，每一段下車體驗之後，重返座位後會發現桌上多了驚喜小禮物，有阿里山造型的抹茶蛋糕，獨一無二的紀念乘車證書和檜木擴香精油組等，讓乘客帶著滿滿的幸福感和療癒感返程。







阿里山福森號亮點：團體行程住宿、行程規劃

雄獅旅遊也特別針對福森號規劃多條團體行程，和嘉義在地人氣「林聰明沙鍋魚頭」合作推出限定餐，多人大份量的沙鍋魚，搭上嘉義雞肉飯和起家菜「冬菜蝦仁蛋」，最後再來一份來嘉義必吃的品安豆漿豆花，完美結束這一餐。再由林聰明第三代佳慧帶領遊客走訪第一市場、第二市場，透過在地人的講古重新認識老嘉義的美。







也精選近期爆夯新開幕的飯店為主打，在山下可以入住嘉義福容voco酒店，特意準備可以遠望阿里山山脈的特殊房型，晚餐部分更有福森號獨家限定餐，以嘉義在地特色研發的原民鳳梨腐乳豬腩排、醇香老饕牛和桃城薄荷雞，搭上自助吧吃到飽，吃飽飽再上山體驗福森號。上山則是有阿里山英迪格、阿里山賓館等五星等級飯店可以選擇，兩天一夜9,999元起。







阿里山福森號訂位資訊

目前阿里山光觀列車「福森號」，7~9月專屬遊程開幕不到1小時全數搶光，但雄獅旅遊也透露這幾日會進行車票整理，若有剩餘的空位將於7/8釋出，並陸續公佈新的遊程開賣時間，若想要搭上全台最美阿里山檜木小火車，就一定要持續鎖定窩客島報導。









阿里山林鐵觀光列車「福森號」資訊

移動的美術館-藝文美學觀光列車

首航：2024/7/28

車廂、座位數：5節、78席

人員配置：司機員、4位車服人員、車上廣播沿途特色介紹

行程規劃：2天1夜（9,999元起）、3天2夜（14,999元起）

一般時段：每週日上行、每週一下行（賞楓、賞櫻季節、企業包團另需求趟次）

網址：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/forest-railway/formosensis



阿里山林鐵觀光列車「福森號」套裝遊程

北門→十字路 4,500元

十字路→祝山→阿里山 4,500元

阿里山→二萬坪→奮起湖 4,500元

奮起湖→北門 4,500元

（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）



阿里山林鐵觀光列車「福森號」路線

【森好食】上行：北門→樟腦寮→第三觀景台→奮起湖→多林（緩行）→十字路

【森林癒】上行：十字路→二萬坪→祝山→阿里山

【好森音】下行：阿里山→二萬坪→多林（緩行）→奮起湖

【森品茶】下行：奮起湖→交力坪→梨園寮→北門



阿里山林鐵觀光列車「福森號」站點特殊活動

上行：

樟腦寮→車上體驗折返式進月台+音樂表演（獨家）

第三觀景台→獨家停靠遺世獨立秘境，俯瞰嘉南平原（獨家）

多林→停靠於無人車站秘境體驗森林午宴（獨家）

十字路→鄒族迎賓歌舞表演（獨家）

祝山→高山植物園 森林療癒體驗



下行：

二萬坪→小型森林音樂演奏會（獨家）

交力坪→百年歷史日式雜貨店巡禮

水社寮或梨園寮→茶席體驗+音樂表演（獨家）