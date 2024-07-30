走進小七就能買到必勝客！7-ELEVEN是許多上班族吃午餐、吃晚餐的最方便選擇，沒靈感吃小七、趕時間也要吃小七。為了讓超商美食有更方便的選擇，7-ELEVEN強勢聯手必勝客，把個人比薩直送到小七門市保溫，走進7-ELEVEN就能吃到熱騰騰、出爐直送的比薩跟起司咔滋餅。



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即日起7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與人氣速食品牌必勝客合作推出「必勝即享站」，每天指定時段，從必勝客現烤出爐的「個人比薩、起司咔滋餅」直送到台北10間7-ELEVEN門市保溫，在指定時段進入7-ELEVEN就能「隨買隨吃」，吃比薩不用排隊、不用等。





全新「必勝即享站」服務中，提供2款個人比薩、2款起司咔滋餅選擇，個人比薩推出「超級總匯」以及超夯「夏威夷」口味，而超牽絲的起司咔滋餅也提供「鐵板牛柳、明太子四重起司」口味選擇，可以買2片組合、小鳥胃也有單片可以選擇。此外，在8月21日前凡購買任一款商品即送原萃日式綠茶580ml乙瓶，午餐一次搞定。







7-ELEVEN「開心食堂X必勝即享站」活動門市

總部門市：台北市信義區東興路67號1樓

臺醫東門市：台北市中正區中山南路7號1樓

圓泉門市：台北市大同區酒泉街25號27號1樓

萬濠門市：台北市中山區敬業四路1號1樓

紹興門市：台北市中正區紹興北街37號1樓

華經門市：台北市內湖區行忠路30號

千翔門市：台北市中正區許昌街17號1樓

長星門市：台北市大安區基隆路三段85號

建陽門市：新北市汐止區福德一路452號1樓

真誠門市：新北市深坑區北深路三段263號



7-ELEVEN「開心食堂X必勝即享站」供應品項

個人比薩-超級總匯(帕瑪森餅皮)：125元

個人比薩-夏威夷(帕瑪森餅皮)：99元

起司咔滋餅-明太子四重起司：單片89元/雙片159元

起司咔滋餅-鐵板牛柳：單片89/雙片159元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN門市官方公告為準。