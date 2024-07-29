很多麥當勞鐵粉都說，麥當勞兒童餐為什麼沒有玩具了！麥當勞這次Happy Meal特別攜手兒童界明星「Baby Shark鯊魚寶寶」，只要買Happy Meal麥麥盒，就送Baby Shark環保主題讀本，讓大小朋友跟著爸媽一起吃麥當勞、一起看Baby Shark故事書。



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因應台灣法規，麥當勞在2020起停賣「快樂兒童餐」、也不再隨餐贈送玩具，取而代之的是Happy Meal麥麥盒，以及隨餐贈送讀本，鼓勵大小朋友一起閱讀。這次麥當勞特別攜手「Baby Shark鯊魚寶寶」打造全新包裝，打造超萌立體造型的黃色鯊魚寶寶，大小朋友都要被萌翻。





此外，在8/1起購買「Happy Meal」 麥麥盒四件組，即可獲得Baby Shark 環保主題讀本一本，全系列總共6本、每個月推出一本，主題包含「大戰垃圾魔王」、「珍惜食物」、「節能鯊魚寶寶」、「減塑學堂」、「幫幫森林」、「塑膠吸管NO！」，讓大小朋友跟著Baby Shark一起認識環保、一起愛地球。









麥當勞 Baby Shark環保主題讀本 活動資訊

活動期間：8月1日起至2025年1月止

活動內容：購買「Happy Meal」 麥麥盒四件組，售價99元，即隨餐附贈「Baby Shark環保主題讀本」一本，限量供應、送完為止。

注意事項：如遇讀本用罄，亦可以購買Happy Meal三件組。