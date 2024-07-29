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東區限定吉伊卡哇法蘭酥！神戶風月堂「吉伊卡哇迷你法蘭酥」快閃SOGO開賣，吉伊卡哇甜點搶先收藏。

2024-07-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：神戶風月堂 人氣：830
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編輯 張人尹

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吉伊卡哇法蘭酥，只在東區快閃開賣！在日本有百年歷史的「神戶風月堂」超人氣甜點法蘭酥，這次特別在中秋節規劃2大快閃活動，讓台灣粉絲也吃得到最療癒、最可愛的菓子甜點。這次接力快閃東區SOGO、中山站新光南西，其中東區還有限定款「吉伊卡哇迷你法蘭酥」，鐵粉通通要吃爆。

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神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

神戶風月堂的經典法蘭酥系列，主打比臉還要大的薄片造型，是經典必吃款。此外也曾推季節限定、快閃限定的口味，以及手掌大的迷你版尺寸，讓粉絲每次都吃不膩。這次神戶風月堂預告將在8/16-8/29快閃SOGO忠孝館，推出中秋限定「棕紅綜合禮盒」及獨家「吉伊卡哇迷你法蘭酥」，並且在8/30-9/17快閃新光南西，推出限定甜點「奶油葡萄厚夾心酥」，兩大快閃場次通通要跟上。
神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

超萌「吉伊卡哇迷你法蘭酥」一組3罐，總共18片，包含粉色吉伊卡哇、藍色小八、黃色兔兔萌翻粉絲，在口味上每一盒都有經典的香草、草莓、可可風味各6入。神戶風月堂特別推薦這次新品「吉伊卡哇迷你法蘭酥」作為彌月禮盒，即日起在官網提供預購服務，凡訂購30盒即享客製卡片，讓吉伊卡哇鐵粉跟著一起萌起來。
神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

此外，中秋節限定「棕紅綜合禮盒」也在SOGO快閃店搶先開賣，包含大圓經典法蘭酥鐵盒、以及全新紅茶捲餅乾，讓人比起送禮更想自己當下午茶吃。在中山站快閃店也推出獨家新品「奶油葡萄厚夾心酥」，其中以Cognac與葡萄乾煮製，搭配鬆軟的可爾必思特撰奶油，療癒日系甜點要先掃貨。
神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
神戶風月堂 中秋禮盒推薦 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

神戶風月堂 遠東Sogo百貨忠孝館 快閃店

活動期間：8/16-8/29
活動地點：Sogo百貨忠孝館
獨賣品項：吉伊卡哇系列迷你法蘭酥
 

神戶風月堂 新光三越百貨 南西店一館 快閃店

活動期間：8/30-9/17
活動地點：新光三越百貨 南西店一館
獨賣品項：奶油葡萄厚夾心酥

 

 

 

 

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