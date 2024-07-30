超夯韓式炸雞NENE CHICKEN與巨星狗狗SNOOPY聯名，推出限量版「NENE好友卡」，在8月1日起正式登場，超萌史努比圖案的NENE好友卡採滿額贈、只送不賣，總共四款，搜集全套還能加碼抽濟州島SNOOPY GARDEN 獨家商品，史努比鐵粉一定要先衝。



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此次推出的「NENE 好友卡」設計上充滿SNOOPY的元素，每張卡片上都有SNOOPY和NENE CHICKEN經典炸雞的互動畫面，還附有「花生漫畫」小短篇。四款不同的卡片各有特色，讓粉絲們通通要搜集到。從8月1日起，只要在全台NENE CHICKEN門市單筆消費滿1000元，就能免費獲得一張好友卡，這些卡片限量2000 張，送完為止。







「NENE好友卡」的優惠使用方式，就像是麥當勞甜心卡買A送B的優惠，憑卡在活動期間內於全台門市消費享有買N區、送E區的優惠。N區包含辣炒年糕、QQ球、起士薯球、薯條、洋蔥圈等點心，贈送E區包含原味薯條、黑糖煎餅、飲料等。此外，憑卡在BONGOUSSE門市消費，還可享有韓米堡或杯飯配料五選一的優惠。





NENE好友卡 活動方式

NENE CHICKEN也宣佈，旗下品牌BONGOUSSE韓米堡專賣店即將在微風台大醫院商場開幕。繼淡水馬偕醫院美食街後，微風台大醫院商場的開幕將讓粉絲們品嚐到正宗韓國美食。BONGOUSSE 韓米堡提供各種人氣口味的韓米堡和無骨炸雞，讓粉絲們享受最地道的韓式料理。8 月 1 日起於微風台大醫院商場正式開幕。

活動期間：2024/08/01起

活動內容：只要在全台NENE CHICKEN門市單筆消費滿1000元，就能免費獲得一張好友卡，限量2000張，送完為止。



NENE好友卡優惠方式

優惠期間：即日起至2025/07/31

優惠方式：憑卡買任一項「N區」指定商品，免費送一項「E區」指定商品。

N區商品：NENE辣炒年糕、QQ球、起士薯球、薯條、洋蔥圈

E區商品：原味薯條、黑糖煎餅、炸年糕、飲料



詳細活動規範及供應情形，依 NENE CHICKEN 官方公告為準。