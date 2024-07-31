七夕情人節約會就先訂SEA TO SKY！位於微風信義47樓的高空景觀餐廳「SEA TO SKY」，以信義區百萬美景和海鮮特色料理，在重要時刻成為許多人訂餐的首選。這次，由新任行政主廚單淳義以「盛夏海藏」為主題，將時令海鮮和當季蔬果發想，一口氣推出20道海鮮新菜，其中包括翻轉經典牛排的「鮭魚威靈頓」，更是不容錯過，將於8/1正式開賣，今年七夕不用想直接先訂SEA TO SKY準沒錯。







本次SEA TO SKY夏日新菜，以地中海飲食概念進行發想，新任行政主廚嚴選淡菜、石斑、海膽、章魚、芒果、蓮藕、百合等夏季限定的海鮮和蔬果，將各國料理手法堆疊在菜餚中，呈現出豐富又令人驚豔的滋味。一上桌就先免費送一份「烏魚子鹹蛋黃醬」，台農57號地瓜泥、鹹蛋黃和奶油製成的綿密抹醬，上頭再撒滿烏魚子粉，搭配自製的蜂蜜酸種裸麥麵包一同入口，鹹甜滋味超開胃。







經典海鮮盤也換上新組合，生蠔、鮑魚、蟹腳、鮮蝦、生魚片等冷盤，搭配不同醬汁變換多種風味。直火炭烤帶有煙燻香氣的「馬祖淡菜」，佐上清甜酸爽的北非經典夏卡蘇卡番茄紅醬，更加襯托出淡菜的鮮美。傳統義大利麵餃也變成海鮮版本「海膽蟹肉起司餃」，內餡馬里蘭蟹腿肉和瑞可塔起司，佐上核桃奶油醬汁，錊後再鋪上日本海膽，大口咬下超過癮。濃郁起司醬傾流而下的「章魚肉醬千層麵」，亦是必拍打卡新菜。





SEA TO SKY 店家資訊

地址：台北市忠孝東路五段68號47樓(微風信義百貨）

電話：02-2758-1116

官網：https://seatosky.com.tw/

