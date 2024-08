七夕情人節約會就先訂SEA TO SKY!位於微風信義47樓的高空景觀餐廳「SEA TO SKY」,以信義區百萬美景和海鮮特色料理,在重要時刻成為許多人訂餐的首選。這次,由新任行政主廚單淳義以「盛夏海藏」為主題,將時令海鮮和當季蔬果發想,一口氣推出20道海鮮新菜,其中包括翻轉經典牛排的「鮭魚威靈頓」,更是不容錯過,將於8/1正式開賣,今年七夕不用想直接先訂SEA TO SKY準沒錯。







本次SEA TO SKY夏日新菜,以地中海飲食概念進行發想,新任行政主廚嚴選淡菜、石斑、海膽、章魚、芒果、蓮藕、百合等夏季限定的海鮮和蔬果,將各國料理手法堆疊在菜餚中,呈現出豐富又令人驚豔的滋味。一上桌就先免費送一份「烏魚子鹹蛋黃醬」,台農57號地瓜泥、鹹蛋黃和奶油製成的綿密抹醬,上頭再撒滿烏魚子粉,搭配自製的蜂蜜酸種裸麥麵包一同入口,鹹甜滋味超開胃。







經典海鮮盤也換上新組合,生蠔、鮑魚、蟹腳、鮮蝦、生魚片等冷盤,搭配不同醬汁變換多種風味。直火炭烤帶有煙燻香氣的「馬祖淡菜」,佐上清甜酸爽的北非經典夏卡蘇卡番茄紅醬,更加襯托出淡菜的鮮美。傳統義大利麵餃也變成海鮮版本「海膽蟹肉起司餃」,內餡馬里蘭蟹腿肉和瑞可塔起司,佐上核桃奶油醬汁,錊後再鋪上日本海膽,大口咬下超過癮。濃郁起司醬傾流而下的「章魚肉醬千層麵」,亦是必拍打卡新菜。





SEA TO SKY 店家資訊

桌邊現刨大量義大利帕馬森起司的「龍蝦細扁麵」,使用胭脂蝦和龍蝦殼熬煮海味十足的濃郁高湯,再加入大量櫻桃番茄、乾辣椒與油封蒜頭增添豐富香氣,選用細扁麵體更能附滿醬汁,整隻Q彈飽滿的龍蝦,讓人每一口都超滿足。同樣是有桌邊秀的「地中海香料烤魚」,是在杉木上慢火爐烤而成,內餡填入鹽醃豬背脂、風乾番茄和各式海鮮香氣四溢,建議三至四人分食。這次新菜最大亮點「鮭魚威靈頓」翻轉經典牛排,不僅在手工派皮包裹野菇泥與鮭魚菲力,派皮部分也呼應海鮮主題以貝殼造型呈現,底層則是以魷魚、蝦和章魚製成的海鮮慕斯,增添濕潤口感。呈裝在木頭寶箱中,上桌開箱炙燒蘋果木與龍眼木的煙霧瀰漫,內餡搭上鮭魚和鯛魚骨熬煮的香檳醬汁,帶有微酸的奶油香氣中還藏有鮭魚卵,讓人視覺、嗅覺、味覺三種享受一次滿足。推薦閱讀: 林口人的吃到飽新店!469元泰式火鍋吃到飽「藍象廷」來了,超過70款自助吧無限吃。

地址:台北市忠孝東路五段68號47樓(微風信義百貨)

電話:02-2758-1116

官網:https://seatosky.com.tw/