原來「築地銀章魚燒」在台灣也吃得到！來自日本的連鎖店「築地銀章魚燒」自2005年進駐台灣以來，也已經有近20年的時間，目前位於台北市林森北路上的「銀角酒場」是全台唯一的門市，距離捷運中山站步行約10分鐘即可抵達，然而這裡不僅賣章魚燒，更是一間居酒屋呢。
「築地銀章魚燒」為日本連鎖章魚燒專賣店，北海道至沖繩擁有500多家分店，是許多人去日本必吃的美食之一；不過他們家其實早已於2005年，就進駐台灣設立首家分店。不過目前也僅有台北一家門市「銀角酒場」，可以選擇內用或外帶，不過店內座位區稍顯密集，但也相當有居酒屋的氛圍，也有不少日本客會來這邊享用。
雖然比起台夜市常見的章魚燒來得貴，不過「築地銀章魚燒」的章魚燒可是保留了日本在地的味道。內餡略帶溏心半熟的口感，一口咬下去便能感受到濃郁的風味，彷彿瞬間回到了日本。全店共販售四款不同口味的章魚燒，其中台灣限定「柚香蔥花章魚燒」怎麼能錯過？搭配上蔥花和柚香的清爽味道，實在過癮。
值得一提的是，台灣店的內用價錢為160元，與日本店內用價858円相比，價位相差不大，讓人可以在台灣品嚐到正宗的日本味。下次有經過捷運中山站這邊，不妨也可以揪團和朋友們來嚐鮮看看這來自日本的美味吧。
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築地銀章魚燒 銀角酒場台灣分店
地址：台北市中山區林森北路119巷1號
營業時間：每天18:00–02:00