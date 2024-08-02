台北火鍋控注意！台北和牛火鍋吃到飽「武鶴 和牛火鍋」不僅推出稀有的「神戶紅酒牛」，更加碼平日中午用餐9折，雙人用餐再送整隻龍蝦等超狂優惠，來這邊只要吃超過五盤，幾乎就值回票價，和朋友聚餐的可別錯過這裡。







「武鶴 和牛火鍋」距離捷運行天宮站步行約7分鐘即可到達，交通方便。店內走日式風格，座位區寬敞舒適，沒有壅擠的感覺。來這裡用餐，吃到飽方案最低1380元，平日中午還能享受9折優惠，讓你不用擔心荷包吃緊。



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「武鶴 和牛火鍋」在Google上擁有超過千則評論和4.7顆星的高分評價，相當值得一試。如果是肉食愛好者，來店絕對要選擇中價位的「神戶紅酒牛吃到飽」，單人要價1980元，不只吃得到日本A5和牛，還有神戶紅酒牛的雪花、霜降部位，這是最多老饕推薦的選項。





正宗的「神戶紅酒牛」每年僅出產少少的700頭牛，相較於日本宮崎牛、飛驒牛、鹿兒島牛等和牛品種，堪稱為日本和牛中的罕見極品；這款牛隻​​​是以神戶葡萄酒的酒粕發酵成的飼料餵養，不僅提升牛隻的免疫力，更增添牛肉本身的多酚和脂肪酸含量​​。



台北和牛火鍋吃到飽 武鶴 和牛火鍋

除了牛肉之外，還有許多還有生食級干貝、生鮮鮑魚、翠玉白蝦等各種海鮮；而這邊店家不僅不怕你吃，服務也非常周到，連蝦子都會由店員現撥好再下鍋煮，整體用餐吃得輕鬆又過癮。如果想要更奢華一些，也可選擇「極賞吃到飽」方案。「極賞吃到飽」單人售價2480元，從A5日本和牛紐約客、肋眼上蓋到日本國產牛F1紐約客，應有盡有，就是要讓人吃個過癮。下次如果三五好友要聚餐慶祝，那可就別錯過這家「武鶴 和牛火鍋」，享受不一樣的美食饗宴囉。

地址：台北市中山區吉林路228號

營業時間：平日假日 11:30–14:00, 17:00–22:00；週一 17:00–22:00

推薦菜單：神戶紅酒牛吃到飽 $1980

台北和牛火鍋吃到飽 武鶴 和牛火鍋 優惠活動

優惠時間：8月平日

優惠內容：平日中午9折優惠、8月來店消費吃到飽方案，雙人用餐送龍蝦1尾、四人送2尾，以此列推。