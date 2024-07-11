台北中山區也有平價火鍋到飽！台北吃到飽「什玖鍋物」以其超值359元的價格和豐富多樣的餐點，深受學生和上班族們的喜愛；地點距離捷運中山國小站只需步行5分鐘，方便快捷。不只有5種肉品無限暢吃，還有24種精選鍋料、冰淇淋和多種飲品都能自由享用，暑假加碼升級優惠，壽星來店出示身份更直接送上海鮮盤，大家現在就趕緊來「什玖鍋物」大快朵頤吧。
台北也有329元平價火鍋吃到飽！台北火鍋吃到飽「什玖鍋物」地點距離捷運中山國小站相當近，僅需步行約5分鐘即可抵達，地理位置十分便利；而這家吃到飽也以其超值的價格和豐富的餐點選擇，成為周邊學生與上班族的愛店。
台北火鍋吃到飽「什玖鍋物」店內裝潢簡約乾淨，不只有多人座位，也有適合單人的吧檯座位區，一人吃鍋也能很愜意。而這邊進店後，首先映入眼簾的是整齊的自助吧台。餐檯上擺滿了24種精選鍋料和季節時蔬，讓大家能夠自由搭配出自己喜愛的火鍋。
此外，店內還提供冰淇淋及多種飲品，讓人可以無限暢吃，夏天吃過也可以超級過癮。而主食部分不只有白飯，還有附上整鍋的牛肉咖哩醬，以及6種不同麵食，通通任君選擇，來這才不會吃不飽。
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肉品方面，大家只需使用桌上QR Code點餐，最低只需359元的價錢，就能享有共5種肉品吃到飽，包含特級培根牛、元氣里肌豬、活力梅花豬、去骨雞腿肉、澳洲小羔羊，且牛豬雞都是原塊肉，避免了市面上低價組合肉，要讓大家吃得盡興也能健康。
不過與一般火鍋吃到飽餐廳不同的是，「什玖鍋物」的湯頭是另外計價的。店內提供多種湯頭選擇，從經典的鰹魚昆布湯，到鋪滿大顆蛤蜊的黃金蛤蜊湯，再到店內人氣王什玖麻辣湯，無論哪種湯頭都能滿足您的味蕾。
此外，為迎接暑假，店內推出了特別活動。平日中餐只需加價49元，即可升級為晚餐7種肉品吃到飽，每人還能獲贈一顆手工大蛋餃，爆汁口感令人難以抗拒。值得一提的是，當月壽星只需出示證件，即可免費獲贈一份海鮮盤，內含兩種蝦子、蛤蜊、鯛魚與鱸魚，是超值又豐富的選擇。
台北平價火鍋吃到飽 什玖鍋物
地址：台北市中山區德惠街19號
營業時間：每天11:00–22:00