台北中山區也有平價火鍋到飽！台北吃到飽「什玖鍋物」以其超值359元的價格和豐富多樣的餐點，深受學生和上班族們的喜愛；地點距離捷運中山國小站只需步行5分鐘，方便快捷。不只有5種肉品無限暢吃，還有24種精選鍋料、冰淇淋和多種飲品都能自由享用，暑假加碼升級優惠，壽星來店出示身份更直接送上海鮮盤，大家現在就趕緊來「什玖鍋物」大快朵頤吧。







台北也有329元平價火鍋吃到飽！台北火鍋吃到飽「什玖鍋物」地點距離捷運中山國小站相當近，僅需步行約5分鐘即可抵達，地理位置十分便利；而這家吃到飽也以其超值的價格和豐富的餐點選擇，成為周邊學生與上班族的愛店。







台北火鍋吃到飽「什玖鍋物」店內裝潢簡約乾淨，不只有多人座位，也有適合單人的吧檯座位區，一人吃鍋也能很愜意。而這邊進店後，首先映入眼簾的是整齊的自助吧台。餐檯上擺滿了24種精選鍋料和季節時蔬，讓大家能夠自由搭配出自己喜愛的火鍋。





台北平價火鍋吃到飽 什玖鍋物

地址：台北市中山區德惠街19號

營業時間：每天11:00–22:00