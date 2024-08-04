中元節普渡許多人都買大量零食，拜起來超澎湃，這次聯華食品可裡果系列，特別針對中元節推出3大限定組合，其中有超可愛「可樂果好呷分享包」，不只有零食，還有可樂果「本果」螺旋磁鐵、縮小版可樂果包裝磁鐵文件夾各，超萌可樂果周邊先收藏。
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為了滿足粉絲們的需求，可樂果推出了多款針對中元普渡的限定商品。「有拜有好結果拜拜箱」特別為普渡拜拜設計，還特別設計插香孔設計，方便使用。此外，還推出「可樂果MiNi綜合限定包」，內含多種口味的小包裝零食，方便分食與保存，非常適合年輕人，另有「素素好運」拜拜箱，包含可樂果山葵口味、香椿口味組成，吃素也能買起來。
除了普渡商品，可樂果這次還特別與可樂旅遊合作，推出日本旅遊抽獎活動。即日起至2024年9月6日，凡購買可樂果全品項並登錄發票成功，即可參加抽獎。獎品包括價值8萬元的日本環球影城五天四夜雙人遊，以及價值近10萬元的日本環球影城VIP 8小時私人行程。VIP行程包含專任導遊、快速通道、人氣角色迎賓服務等，讓你享受最頂級的服務。
可樂果 日本環球影城抽獎活動
活動期間：即日起至2024年9月6日
活動內容：動期間內，凡購買可樂果全系列任乙件產品，加入可樂果LINE官方帳號並登錄購買發票號碼完成，即可參加「可樂果 抽！日本雙人遊5天4夜」活動，有機會獲得「日本大阪雙人5天4夜團體遊」(價值$80,000元)等好禮。
活動網址：https://walkr.tw/jqx8wU2s