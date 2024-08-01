超萌史努比蛋捲禮盒！超人氣蛋捲「六月初一」不只是許多人送禮的熱門選擇，更是許多甜點控買回家當零食吃的療癒點心。這次六月初一更特別聯手超萌漫畫狗狗「史努比」，推出全新蛋捲禮盒，粉嫩色系搭配超可愛探頭史努比，窩客島帶你開箱亮點小巧思。



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六月初一期間限定版「史努比8結蛋捲禮盒」即日起開賣，禮盒分成2種規格，有40入蛋捲單盒裝、以及32入蛋捲2盒裝，都有超萌的史努比提和設計。盒提供「經典原味、香醇芝麻、極上咖啡、日式海苔、濃情巧克力」5種口味任選，各種口味通通能滿足。







本次史努比包裝以藕粉色與珊瑚紅搭配，打造療癒粉嫩的風格。其中單盒包裝有兩面圖案，史努比和胡士托一起耍可愛，鐵粉一秒被萌翻。兩盒裝的史努比大提盒，則以「探頭史努比」為主角，在包裝正面、側邊兩處互相互映。此外，拉開盒子、取出蛋捲，也能在盒子內側找到史努比小彩蛋，粉絲們會心一笑。





六月初一 史努比限量聯名禮盒

本次「六月初一 史努比限量聯名禮盒」即日起正式開賣，粉絲們除了可以在六月初一官網下單，同步也在「8結媽咪的彌月官網」提供訂購服務，不只可以作為療癒系零嘴、中秋節禮盒選擇，甚至當成彌月禮盒也超適合。

1、獨特心意 8結蛋捲提盒：內含40入蛋捲一盒，售價$300。

2、美好探尋 8結雙蛋捲禮盒：內含32入蛋捲兩盒，售價$500。

訂購通路：六月初一官網、8結媽咪的彌月官網