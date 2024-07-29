為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 最美中秋禮盒！Aunt Stella詩特莉「Starry Night 星夜」系列禮盒，陽光社會福利基金會攜手推出公益中秋禮盒。

最美中秋禮盒！Aunt Stella詩特莉「Starry Night 星夜」系列禮盒，陽光社會福利基金會攜手推出公益中秋禮盒。

2024-07-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：Aunt Stella詩特莉 人氣：205
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

Aunt Stella詩特莉今年中秋推出全新「Starry Night 星夜」系列禮盒，主題設計靈感來自靜謐的夜空藍，展現夜空與大地豐收的概念。禮盒包括「星夜花語」、「玉兔漫步」、「星夜之盛」和「星夜之錦」等多款選擇，內含經典手工餅乾和期間限定的日本和歌山柚香月餅、法式羅勒番茄餅乾等美味點心。禮盒設計精緻，內容豐富，是中秋送禮的最佳選擇。

推薦閱讀：小七就有哆啦A夢東京芭娜娜！11款卡通中秋禮盒推薦，酷洛米、小小兵、蠟筆小新在7-ELEVEN就能買。
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

詩特莉今年與陽光社會福利基金會合作推出公益禮盒「星夜花語」，每售出一盒即捐贈20元給顏損弱勢家庭。禮盒內附有基金會小畫家的明信片和公益小卡，傳遞愛心與關懷。這款禮盒不僅讓粉絲品嚐到美味的手工餅乾，也讓送禮變得更有意義，充滿暖意與感動。
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

詩特莉特別推出「玉兔漫步」永續環保禮盒，響應全球永續議題。這款禮盒使用再生紙塑底盒，碳排放量低於一杯拿鐵，搭配FSC認證的袖套和環保大豆油墨印刷，外腰封展示了陽光社會福利基金會小畫家的畫作。每售出一盒即捐贈15元，關懷公益同時也友善環境，是企業客戶的首選，送禮的心意更加別具意義。
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

為了滿足粉絲的需求，詩特莉推出四款全新風味和復刻經典口味的限定禮盒。新推出的法式羅勒番茄餅乾和日本和歌山柚香月餅，創造出獨特的風味體驗。復刻的九鬼胡麻兔子餅乾和高樹鄉金鑽鳳梨酥球，也讓粉絲再次品嚐到熟悉的美味。這些創新和經典的口味，為中秋佳節增添無限驚喜與美好。
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠

超早鳥預購
活動期間：2024/07/01-2024/07/31
活動內容：單筆下訂秋季禮盒滿10,000元再享92折。

早鳥贈禮
活動期間：2024/08/01 - 2024/09/01
活動內容：單筆下訂秋季禮盒滿10,000元再享95折。

中秋優惠
活動期間：2024/07/01 - 2024/09/17
活動內容：
1、玉兔漫步&星夜系列禮盒（花語 / 之盛 / 之錦）享3盒95折、10盒9折、20盒85折。
2、秋馥之美禮盒10盒9折、20盒85折。
3、單筆消費折後滿25,000元，再贈公版客製中秋吊卡（吊卡製作需15個工作天）。

詳細活動規範及供應情形，依 Aunt Stella詩特莉 官方公告為準。

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
相關話題
2024中秋月餅推薦
#2024中秋禮盒
morechevron_right
文章關鍵字
2024中秋禮盒 Aunt Stella詩特莉 AI推薦閱讀 中秋 more
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up