Aunt Stella詩特莉今年中秋推出全新「Starry Night 星夜」系列禮盒，主題設計靈感來自靜謐的夜空藍，展現夜空與大地豐收的概念。禮盒包括「星夜花語」、「玉兔漫步」、「星夜之盛」和「星夜之錦」等多款選擇，內含經典手工餅乾和期間限定的日本和歌山柚香月餅、法式羅勒番茄餅乾等美味點心。禮盒設計精緻，內容豐富，是中秋送禮的最佳選擇。



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詩特莉今年與陽光社會福利基金會合作推出公益禮盒「星夜花語」，每售出一盒即捐贈20元給顏損弱勢家庭。禮盒內附有基金會小畫家的明信片和公益小卡，傳遞愛心與關懷。這款禮盒不僅讓粉絲品嚐到美味的手工餅乾，也讓送禮變得更有意義，充滿暖意與感動。





詩特莉特別推出「玉兔漫步」永續環保禮盒，響應全球永續議題。這款禮盒使用再生紙塑底盒，碳排放量低於一杯拿鐵，搭配FSC認證的袖套和環保大豆油墨印刷，外腰封展示了陽光社會福利基金會小畫家的畫作。每售出一盒即捐贈15元，關懷公益同時也友善環境，是企業客戶的首選，送禮的心意更加別具意義。





為了滿足粉絲的需求，詩特莉推出四款全新風味和復刻經典口味的限定禮盒。新推出的法式羅勒番茄餅乾和日本和歌山柚香月餅，創造出獨特的風味體驗。復刻的九鬼胡麻兔子餅乾和高樹鄉金鑽鳳梨酥球，也讓粉絲再次品嚐到熟悉的美味。這些創新和經典的口味，為中秋佳節增添無限驚喜與美好。





Aunt Stella詩特莉 2024中秋禮盒優惠

超早鳥預購

活動期間：2024/07/01-2024/07/31

活動內容：單筆下訂秋季禮盒滿10,000元再享92折。



早鳥贈禮

活動期間：2024/08/01 - 2024/09/01

活動內容：單筆下訂秋季禮盒滿10,000元再享95折。



中秋優惠

活動期間：2024/07/01 - 2024/09/17

活動內容：

1、玉兔漫步&星夜系列禮盒（花語 / 之盛 / 之錦）享3盒95折、10盒9折、20盒85折。

2、秋馥之美禮盒10盒9折、20盒85折。

3、單筆消費折後滿25,000元，再贈公版客製中秋吊卡（吊卡製作需15個工作天）。



詳細活動規範及供應情形，依 Aunt Stella詩特莉 官方公告為準。