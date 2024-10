漢堡控看過來!想找到一間令人一試難忘的極致美味漢堡店可不容易,窩客島精選9間大安區超人氣漢堡店,這些店家的漢堡不僅味道讓人食指大動,外型更是浮誇到讓人一秒掏出手機打卡,每一口都是視覺與味覺的雙重享受!





大安區有許多獨特風格的漢堡店,擁有黑色漢堡麵包的「SKRABUR 黑膠漢堡」、超大份量的「ABV美式餐酒館」、「Lay Back」有超juicy的和牛漢堡、頑童瘦子投資的愛店「Burger&Co」,與大安區超人氣限量漢堡「Everywhere burger club漢堡俱樂部」,絕對讓你擁有美好的漢堡饗宴。



大安區最道地的美式漢堡

部落客 Phyllis 17 造訪 Bite Burger 說:

新鮮的生菜及番茄片,加上切達起司及酸黃瓜和黃芥末,比別人大塊的五盎司手打牛肉及由老闆自己熬的美式粉肉醬加上芝麻葉,超級美味且份量霸氣,吃美食可以不顧形象啦!<全文介紹>



#Bite Burger

地址:台北市大安區大安路二段130號

電話:02-2702-2207







大安區超好拍美式復古漢堡

部落客 Catalina旅遊小筆記 造訪 Three Pugs 三巴漢堡 by 巴巴餐車 說:

光是用看的就令人十分心滿意足,每一口都能品嚐到漢堡紮實深厚的風味,真的水準之上,不難理解為什麼這麼受歡迎,是我最近吃過最好吃的漢堡,每一口都很香~牛肉非常Juicy唷!<全文介紹>



#Three Pugs 三巴漢堡 by 巴巴餐車

地址:台北市大安區復興南路一段107巷5弄15-2號1樓

電話:02-2711-1460





大安區超人氣限量漢堡

部落客 企鵝 造訪 EVERYWHERE BURGER CLUB 漢堡俱樂部 說:

酸奶醬吃起來清爽,味道不會過酸,搭配芝麻菜很合拍,漢堡麵包香氣十足,每口咬下還有起司、番茄及脆口蘑菇及juicy牛肉漢堡排,再來一個企鵝也沒問題!<全文介紹>



#EVERYWHERE BURGER CLUB 漢堡俱樂部

地址:台北市大安區光復南路420巷21號

電話:02-2704-6825







大安區頑童瘦子投資台北漢堡界翹楚

部落客 Jun 造訪 Burger & Co 說:

每顆漢堡包烙上鬍子icon,「Burger&Co」出品美味保證!牛肉排煎炙銷魂梅納反應,橫溢肉汁狠狠鎖著,加之半融金黃起司,真的很讚。<全文介紹>



#Burger & Co

地址:台北市大安區通安街49號

電話:02-2784-0182







大安區延吉街人氣漢堡

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 小黑碳鐵板漢堡 說:

多汁的手工牛肉排,味道非常濃郁,還有鐵板的香氣在口中四溢。脆培根點綴的嘟嘟好,增添十足的口感,跟濃郁的起司在舌尖一起尬舞尬起來惹!<全文介紹>



#小黑碳鐵板漢堡

地址:台北市大安區延吉街131巷1弄36號的對面車道

電話:0933-224-853







大安區素食漢堡

部落客 小米食 造訪 MissGreen 說:

漢堡麵包烤得油亮發光,外觀如同堡壘般的雪羽堡,吸睛顏值叫人移不開視線。植物魚排不只肌理細緻、口感極佳,可以感受一植肉雪魚排的飽口食感與脆香軟嫩,檸檬優格醬的明亮酸甜偶爾探頭招手<全文介紹>



#MissGreen

地址:台北市大安區建國南路二段79巷12號

電話:02-2703-9026







大安區黑色極致質感漢堡

部落客 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 造訪 SKRABUR 黑膠漢堡 說:

以竹炭可可做成的漢堡麵包,鬆軟口感表皮微酥脆不會軟爛!!!煎得剛剛好的牛排肉質彈牙多汁,花生控必加花生醬香濃多一點甜味,香煎雞腿排肉質軟嫩有一個特別的香氣。<全文介紹>



#SKRABUR 黑膠漢堡

地址:台北市信義區基隆路一段145號

電話:02-2528-2857







大安區巨無霸美式漢堡

部落客 小噗 造訪 ABV美式餐酒館 說:

一口品嚐,炸雞腿排,外層香酥脆,內層是富有濃郁肉汁又肉質軟嫩的雞肉,搭配香氣十足的塔塔醬及眾多爽脆的蔬菜,不但口感多層次,美味度更是極佳,來ABV必點啊~~~~<全文介紹>



#ABV美式餐酒館

地址:台北市大安區敦化南路一段236巷16號

電話:02-2721-6067







大安區超juicy和牛漢堡

部落客 小咪ma.吃喝玩樂趣 造訪 Lay Back 說:

一口咬下厚實juicy的漢堡排真的讓我驚艷,雖然很厚卻ㄧ點都不乾柴,用了濕式熟成的方式增添肉汁,和牛的香氣全被鎖在裡頭。<全文介紹>



#Lay Back

地址:台北市大安區通安街7號1樓

電話:0958-048-747