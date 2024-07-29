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漢堡控譽為「2024必吃漢堡店」，Three Pugs三巴漢堡是位在東區的美式復古風漢堡店，人氣招牌三巴手作花生泥牛肉堡、創意料理煙燻慢烤牛胸三明治，還有超超超好吃的法式甜甜圈，推薦約會、聚餐都很適合來用餐，一開幕就成為東區排隊名店，週末整天都很多人呢！

Three Pugs 三巴漢堡｜店內環境

Three Pugs三巴漢堡位在台北東區，交通很方便，搭乘捷運至捷運忠孝復興站即可步行抵達，每次逛街經過，都會看到很多人排隊，這次特別選擇非用餐時間，早早就來吃漢堡，終於有位置了呀！

用餐空間不大，最近很夯的三巴漢堡，週末真的很容易客滿，店內裝潢小細節都十分用心，視覺感極具強烈的美式復古風格，大量運用白底紅字的LOGO鋪陳十分亮眼，猶如一秒飛到美國一樣！

喜歡拍照、吃漢堡的朋友們，趕緊約好友一起來吃Three Pugs三巴漢堡，真的是好吃又好拍，馬上看看三巴漢堡吃什麼吧！

▶️ 2024必吃的美味漢堡「Three Pugs三巴漢堡」影片開箱

Three Pugs 三巴漢堡｜必吃美食推薦

三巴手作花生泥牛肉堡

招牌必點「三巴手作花生泥牛肉堡」，蓬鬆柔軟的麵包，經過烤過外脆內軟香氣十足，夾著大量生菜、再加上一片現煎超厚又多汁的牛肉漢堡排，以及在花生醬香氣四溢的助攻下，層層疊起的豐富好滋味。

光是用看的就令人十分心滿意足，每一口都能品嚐到漢堡紮實深厚的風味，真的水準之上，不難理解為什麼這麼受歡迎，是我最近吃過最好吃的漢堡，每一口都很香～牛肉非常Juicy唷！

煙燻慢烤牛胸三明治

推薦大家來到Three Pugs三巴漢堡，一定要點三明治，包裝超可愛很好拍照，尤其推薦「煙燻慢烤牛胸三明治」，使用外脆內軟的法國麵包製作，很清爽又好吃，三明治份量十足，非常大一顆，男生也可以吃很飽喔！

現做的三明治，都是真材實料，內餡一整個超飽滿，牛胸肉以美式低溫煙燻的技術烘烤，將肉質變得極為柔軟，並賦予其獨特的煙燻風味，搭配鹹甜醬料呈現鮮嫩多汁的口感，不膩口的油脂感搭配酥脆麵包，讓我一吃就停不下來，超好吃呀！

世界和平炸雞翅

炸雞一定要來一份呀！誰能抵得過炸雞的誘惑呢！？世界和平就靠它囉！

點了一份「世界和平炸雞翅」，原本以為只是普通的雞翅，竟然上來一整盤，絕對可以大家一起分食，太滿足了呀！

每咬一口都覺得好療癒，雞翅外層酥脆，肉質軟嫩多汁，越咬越香，搭配自製的沾醬，是炸雞翅的靈魂配料，鮮明的酸度既解膩又開胃，超涮嘴的！

法式甜甜圈

我最愛的就是這一份「法式甜甜圈」，這是我吃過最好吃的法式甜甜圈，很特別很好吃，是Three Pugs三巴漢堡必點的甜點唷！

被漢堡耽誤的超猛的甜甜圈，許多螞蟻人可是為了它而來，他們的法式甜甜圈是方形的，經過油炸後整顆澎澎的很可愛，每一口都能感受到Q彈蓬鬆空氣感，麵包口感真的很讚，而且一點都不油膩，撒滿糖粉跟奶粉，不會太甜我覺得剛剛好，法式甜甜圈是幸福滿滿的完美收尾唷！

你也喜歡吃漢堡嗎？！趕緊來吃Three Pugs三巴漢堡吧！絕對不會讓你失望的超好吃漢堡，別忘了來一份法式甜甜圈唷！

Three Pugs 三巴漢堡｜店家資訊