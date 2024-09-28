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只用日月潭茶葉沖煮！瑞芳美食廣場「老字號紅茶店」全菜單只賣2種品項，假日幾乎都大排長龍。

2024-09-28 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：2,956
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

只用日月潭茶葉沖煮！瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」位置靠近瑞芳火車站，飲料控可不能錯過。在瑞芳美食廣場裡，隱藏著許多在地老店，其中這家紅茶店也不例外。目前已經傳承至第二代，並且擁有超過50年的歷史，雖然只賣紅茶和桂花酸梅湯兩種飲品，不過口味仍深受當地居民和遊客的喜愛。
瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

「紅茶伯老紅茶店」位於瑞芳美食廣場內，店面小巧、簡單，僅一個小攤位，與隔壁的豐味肉羹店相鄰。由於靠近瑞芳車站，交通便利，來這裡吃完美食再喝上一杯古早味紅茶，已成為許多人來瑞芳的必做行程。儘管攤位不大，紅茶伯的名氣卻遠近馳名，基隆也有分店，生意好到經常需要排隊。

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瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

「紅茶伯」僅販售兩款品項，也就是「古早味紅茶」與「桂花酸梅湯」，每杯360cc只需25元，以台北物價來說相當便宜。紅茶選用來自日月潭的阿薩姆茶葉，加上天然礦泉水，保證每一口都散發著濃郁的茶香，與決明子所帶來的咖啡香，充滿古早味紅茶的靈魂。
瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

紅茶的甜度適中，入口時先感受到茶香，隨後才是甜味的回甘，口感清爽，不會過於甜膩。而「桂花酸梅湯」則是另一種絕佳的選擇，酸梅與桂花的香氣交織在一起，清涼消暑。如果大家有機會來到瑞芳，不妨停下腳步，兩杯都嘗試看看，體驗不同風味的歲月沉澱的好味道，才不會覺得扼腕。
瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」只用日月潭茶葉沖煮/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


 

瑞芳美食廣場 紅茶伯老紅茶店

地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號
營業時間：09:00–19:00

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