只用日月潭茶葉沖煮！瑞芳美食廣場「紅茶伯老紅茶店」位置靠近瑞芳火車站，飲料控可不能錯過。在瑞芳美食廣場裡，隱藏著許多在地老店，其中這家紅茶店也不例外。目前已經傳承至第二代，並且擁有超過50年的歷史，雖然只賣紅茶和桂花酸梅湯兩種飲品，不過口味仍深受當地居民和遊客的喜愛。
「紅茶伯老紅茶店」位於瑞芳美食廣場內，店面小巧、簡單，僅一個小攤位，與隔壁的豐味肉羹店相鄰。由於靠近瑞芳車站，交通便利，來這裡吃完美食再喝上一杯古早味紅茶，已成為許多人來瑞芳的必做行程。儘管攤位不大，紅茶伯的名氣卻遠近馳名，基隆也有分店，生意好到經常需要排隊。
推薦閱讀：地瓜控要筆記！酥脆又綿密口感超涮嘴，瑞芳50年老字號「阿婆蕃薯粿」隱藏巷弄的在地小吃，一塊只要28元。
「紅茶伯」僅販售兩款品項，也就是「古早味紅茶」與「桂花酸梅湯」，每杯360cc只需25元，以台北物價來說相當便宜。紅茶選用來自日月潭的阿薩姆茶葉，加上天然礦泉水，保證每一口都散發著濃郁的茶香，與決明子所帶來的咖啡香，充滿古早味紅茶的靈魂。
紅茶的甜度適中，入口時先感受到茶香，隨後才是甜味的回甘，口感清爽，不會過於甜膩。而「桂花酸梅湯」則是另一種絕佳的選擇，酸梅與桂花的香氣交織在一起，清涼消暑。如果大家有機會來到瑞芳，不妨停下腳步，兩杯都嘗試看看，體驗不同風味的歲月沉澱的好味道，才不會覺得扼腕。
瑞芳美食廣場 紅茶伯老紅茶店
地址：新北市瑞芳區民生街35巷2號
營業時間：09:00–19:00