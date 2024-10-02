彷彿「台中版深夜食堂」的無菜單料理餐廳！台中國美館附近藏了一間「慢吞吞食堂」，店如其名、老闆一個人張羅店內大小事，菜色依當日採買食材而定，會逐一說明湯品、魚類、青菜、主食等各有的選項，並一道道從容不迫地料理，適合不趕時間、能好好享受一頓飯的饕客。





熱愛美食的老闆自上市公司退休後，因緣際會承租了這個空間，坦言最初想法是深夜關東煮或是早餐店，但考量到體力不再如少年以及格局等因素，才決定採預約制食堂形式；「慢吞吞食堂」採開放式廚房，每個人都能直擊有型的老闆優雅地料理每道餐點、過程幾乎聽不見做菜的聲響，甚至能靜靜聆聽舒服的爵士樂。

老闆雖然很有個性，但其實相當樂於與人交流、知無不言，隨著用餐時間推進，藏在他型男外表下的親和力與幽默感亦漸漸展露出來；幾乎百分之九十九的客人都認為「慢吞吞食堂」像深夜食堂，偶爾會反問客人：「我臉上有刀疤嗎？」並侃侃而談他認為台灣並沒有真正深夜食堂的想法。





「慢吞吞食堂」不設低消，價格範圍落在 350元至500元間，也可以告知預算，直接請老闆配餐。特別推薦新加坡肉骨茶，恰到好處的藥膳香氣、湯頭溫潤帶有點甜味，並有數塊軟嫩好入口的排骨，涼爽的秋冬尤其適合來一碗暖胃；此外，鮮甜的絲瓜湯更是「慢吞吞食堂」經典之作，絕對不能錯過。



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慢吞吞食堂推薦

新加坡肉骨茶、絲瓜湯、蝦仁炒飯、成為熟客

慢吞吞食堂店家資訊

地址：台中市西區民生北路22號